La Policia Local de Palafrugell ha recuperat dues bicicletes d'alta gamma que havien robat en un garatge del municipi. Els agents van rebre la denúncia del robatori de les bicicletes el dia 1 de gener, després que el propietari assegurés que algú havia entrat per la força en un garatge i n'havia agafat les dues bicicletes. Aquest diumenge els autors les van trobar amagades en un edifici ocupat, tot i que no saben qui són els autors del robatori.

En paral·lel, el mateix diumenge 8 de gener el cos policial va detenir un home quan intentava vendre droga al municipi. En aquest cas, un veí va trucar a la policia per les molèsties que ocasionava un local comercial del municipi on s'hi feia una festa. Una patrulla es va desplaçar fins al lloc dels fets i una vegada dins van escoltar com algú demanava per telèfon que li portessin droga. Això va fer que diversos agents vigilessin el local a l'espera de trobar el venedor. En veure'l, van escorcollar-lo i els agents van trobar diversos tipus de droga i diners fraccionats a diferents parts del cos. Els agents van detenir-lo per un delicte contra la salut pública.