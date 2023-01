La CUP reivindica un nou model urbanístic que tingui en compte la crisi climàtica i que ajudi a preservar, conservar i restaurar el territori. Eines com el compliment de la llei de protecció del litoral i el conservatori del litoral, en són alguns exemples. Proposa una transició energètica equilibrada cap a les renovables que passi per la creació de xarxes de consum local. Aquests són alguns dels temes que es van posar damunt la taula dilluns en l’acte sobre política climàtica que la CUP va organitzar a Palamós. Un dels objectius de la trobada era reflexionar sobre temes com la mobilitat, el turisme o l’explotació del territori, que afecten directament el Medi Ambient i el canvi climàtic. Dani Cornellà, diputat de la CUP al Parlament de Catalunya.

La de dilluns va ser la primera d’una sèrie de trobades que la CUP organitzarà fins al mes d’abril i que permetran confeccionar el programa electoral de la formació. Alexan Weltz serà l’alcaldable dels cupaires a les eleccions municipals de Palamós. L’acte es va fer a l’antic Punt Jove del carrer de Santa Marta i va comptar també amb la presència de la diputada provincial de la CUP, Marta Guillaumes, l’actual regidora de la formació a l’Ajuntament de Palamós, Roser Huete, i de Zeta Figa, representant de l’entitat ecologista Salvem la Pineda d’en Gori.