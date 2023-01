La Universitat de Girona (UdG) incorporarà una nova embarcació per a la unitat de tecnologia submarina dels serveis tècnics de recerca. Actualment es disposa d’una embarcació de 7 metres d’eslora que només permet l’experimentació amb un robot submarí. Les necessitats dels projectes d’investigació de la universitat, i tendències generals en robòtica marina, requereixen la necessitat de disposar d’una embarcació de dimensions més grans, que permeti treballar amb flotes de robots, i que millori les condicions de treball del personal que la utilitzarà, indiquen des de la universitat. És per aquest motiu que la UdG va sol·licitar i obtenir l’ajut per a l’adquisició d’equipament cientificotècnic corresponent al Subprograma Estatal d’Infraestructures de Recerca i Equipament Cientificotècnic. Aquest ajut té per objectiu l’adquisició d’una embarcació professional tipus monocasc de desplaçament amb quilla i amb cabina per la operació de robots submarins i per la realització d’activitats cien tífiques en el mar. Actualment, aquesta àrea de la universitat disposa d’una embarcació més petita, d’uns set metres d’eslora, que està amarrada al port de Sant Feliu de Guíxols -on previsiblement també s’amarrarà la propera adquisició, gràcies a un acord amb Ports de la Generalitat per facilitar les tasques de recerca.

Una necessitat El doctor Pedro Ridao Rodríguez, catedràtic d’arquitectura i tecnologia de computadors, exposa que «tenim molts projectes i aquest és un equipament de recolzament. Al centre de recerca al parc científic hi provem els prototips i després els transportem a Sant Feliu per provar-los al mar. Aquesta nova embarcació ajudarà a la millora i ens aportarà més capacitat experimental. Molts d’aquests projectes que tenim requereixen fer proves prop del port de Sant Feliu però altres requereixen sortir fora. Es porten els vehicles i part de l’equip de recerca. Tenim projectes europeus i cada un té un objectiu diferent, tots en general preveuen demostrar les capacitats avançades dels vehicles», manifesta el científic.