La totalitat dels centres docents de Palamós participen en el programa «Sigues tu. Eines i actius per a la salut», que promou l’organisme de salut pública de la Diputació de Girona, Dipsalut. Es tracta d’un programa dissenyat per entrenar les habilitats per a la vida d’infants i adolescents. El programa s’aplica en escoles, instituts i altres tipus de centres educatius de la demarcació de Girona. En els ensenyaments obligatoris es treballa des de P3 fins a quart d’ESO. El desenvolupen docents, personal tècnic de Dipsalut i d’organismes col·laboradors, amb el suport de materials didàctics adaptats a cada edat.

Allò que anomenem habilitats per a la vida són destreses psicosocials com ara la capacitat de resoldre problemes o de gestionar les emocions. Complementen i optimitzen la intel·ligència i els coneixements, i es considera que desenvolupar aquestes habilitats és clau per prendre bones decisions en matèria de salut, i per afrontar de manera positiva els desafiaments de la vida quotidiana. Aquest és l’objectiu del programa «Sigues tu», que el Dipsalut implanta en 266 centres docents de 111 municipis de la demarcació de Girona. Se’n beneficien uns 52.000 alumnes d’infantil, primària i secundària.