La Generalitat clausurarà l'abocador de Solius abans de dos mesos en compliment de la sentència del TSJC que n'ordenava el tancament. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, ho ha anunciat després d'una reunió amb la plataforma Salvem Solius. Peraire ha remarcat que ara s'obre un termini per acordar on portaran les deixalles els municipis que utilitzen aquest abocador. Entre les opcions hi ha Lloret de Mar, Pedret i Marzà o Vacarisses (Vallès Occidental). L'advocat de Salvem Solius, Xavier Soy, ha celebrat la decisió però recorda que hi ha una altra sentència que obliga a tancar tot el complex, també la planta de compostatge que és la que provoca "més molèsties" als veïns.

"Anunciem el cessament de l'activitat de l'abocador de Solius. El dipòsit controlat deixarà de rebre residus i en màxim dos mesos hi haurà la resolució que farà efectiva la sentència", ha anunciat el director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC). El dipòsit deixarà de rebre deixalles tan bon punt la secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, signi la resolució de tancament definitiu de la infraestructura.

El Govern dona aquests 60 dies de marge per abordar amb el Consorci de Solius, el Consell Comarcal del Baix Empordà i els ajuntaments on es portaran les deixalles que fins ara anaven a aquest abocador: "Cal una solució immediata perquè l'endemà del tancament no es podran abocar residus a la planta però aquesta solució la prendrem conjuntament amb els ajuntaments".

Una vintena de municipis gironins aboquen deixalles a Solius. El Consorci de Solius és el titular de les instal·lacions del complex, que acullen un dipòsit controlat i una planta de compostatge. El Consorci està format per l'Agència de Residus de Catalunya i la Mancomunitat de Municipis del Ridaura, formada pels municipis de Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Castell i Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Calonge.

El dipòsit controlat actualment rep la fracció resta dels municipis consorciats i d'altres municipis de les comarques del Gironès i el Baix Empordà: Cassà de la Selva, Celrà, Corçà, Forallac, Garrigoles, Mont-Ras, Palafrugell, Palamós, Salt, Sant Jordi Desvalls, Torroella de Montgrí, Vall-llobrega, Vilablareix, Viladasens i Vilopriu. Les aportacions de tots aquests municipis sumen prop de 40.000 tones anuals.

Peraire ha detallat que la decisió s'haurà de prendre tenint en compte costos, proximitat i impacte. Entre les opcions que hi ha sobre la taula hi ha els abocadors de Lloret de Mar, Pedret i Marzà i Vacarisses.

El director de l'Agència de Residus de Catalunya ha subratllat que el Govern compleix la sentència "sense vacil·lacions" però ha criticat que són "hereus" d'una "no gestió" i d'una manca de presa de decisions a l'hora de planificar les infraestructures necessàries per a la gestió de residus al territori. Això forma part, ha apuntat, d'una mirada més a mitjà termini i que implica la planificació dels espais necessaris per abocar-hi les deixalles: "En un any i mig les decisions haurien d'estar preses. Després caldrà aplicar-les perquè són infraestructures que no són ràpides".

Tres sentències

Amb tot, ara l'ARC dona compliment a una de les tres sentències que hi ha en relació a la planta de Solius: "És un tema complex que abordem amb responsabilitat perquè afecten tant l'abocador com la planta de compostatge. De moment, parlem de l'abocador". Així, ha precisat que la decisió és clausurar el dipòsit de deixalles però continuarà l'activitat a la planta de compostatge. Hi ha una altra sentència que obliga a clausurar-ho tot però el tribunal encara ha de resoldre incidents d'execució plantejats pel Consorci.

Solius es tanca i se segella. Peraire ha recordat que aquest cas no és el mateix que el de l'abocador de Vacamorta, on la justícia va ordenar que calia restituir el paratge: "A Solius no es fa buidatge". Es calcula que en aquest espai hi ha dipositats uns 2 milions de metres cúbics de residus. L'abocador va començar a funcionar els anys 70 i tenia una vida útil prevista d'entre dos anys i mig i tres anys més.

L'advocat de Salvem Solius, Xavier Soy, ha valorat positivament l'anunci però ha reiterat la necessitat de donar compliment també a la sentència que ordena el tancament de tot el complex: "Allò que genera més problemes és la planta de compostatge. Provoca problemes d'olors als veïns i, per això, instem l'Agència de Residus de Catalunya a donar compliment a la sentència de cessament de totes les activitats".

"L'ARC no fa res d'excepcional, només compleix la sentència i procedeix al segellat i al manteniment del dipòsit de residus", ha afegit Soy. L'advocat recorda que la batalla judicial va començar va uns divuit anys i lamenta que el tancament de l'abocador arriba quan ja li quedava poc temps de vida útil.