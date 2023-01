L'Ajuntament de Palafrugell ha licitat les obres de la segona fase de l'avinguda d'Espanya, que acabaran de desdoblar la via. Es tracta d'un dels accessos més importants del municipi que acumula molt de trànsit al llarg de tot l'any. La licitació per aquesta obra serà d'1,18 milions d'euros però també s'ha inclòs les obres per construir un parc nou a la zona del recinte firal i es preveu que el cost total superi els 2 milions. El projecte de desdoblament contempla una rotonda a l'encreuament amb l'entrada del carrer Ample. A més, es farà la vorera de la banda sud i s'incorporarà un carril bici. També es renovarà la vorera de la banda nord i l'enllumenat públic.

Palafrugell posa fil a l'agulla en la finalització del desdoblament de l'avinguda d'Espanya, un dels principals accessos del municipi que acumula grans retencions de trànsit durant els mesos d'estiu i que concentra la major part de vehicles que accedeixen al municipi i també a d'altres pobles propers com ara Calella o Llafranc. Aquesta segona fase del projecte de reforma contempla acabar el desdoblament de la via i també la construcció d'una rotonda que es farà a l'encreuament de l'entrada del carrer Ample. En paral·lel a la rotonda, es farà una vorera a la banda sud i també s'hi incorporarà un carril bici. La vorera de la banda nord es renovarà completament i es canviarà tot l'enllumenat. L'alcalde de Palafrugell, Joan Vigas, assegura que aquestes obres són molt importants per dos aspectes. Per una banda, les canalitzacions de la recollida d'aigua permetran millorar les connexions i evitar problemes quan hi ha fortes pluges a la zona. Per l'altra banda, el fet de tenir desdoblada una via que és un nexe d'unió amb la carretera de Palamós.