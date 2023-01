El nombre d’inscripcions al registre d’habitatges amb protecció oficial de la Generalitat sobre Palafrugell va ser de 414. En el conjunt de la demarcació, Salt és el municipi amb un major nombre de persones inscrites, de 871. Segons va exposar la regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Palafrugell, Roser Massaguer, a l’emissora local, Ràdio Palafrugell, el nombre de persones que sol·liciten el servei és fluctuant i no tothom compleix els requisits mínims per optar-hi. Les peticions inscrites donades com a vàlides a Palafrugell han estat de 226. La regidora va apuntar que la legislació que regula l’habitatge social ha variat molt en els darrers anys i no hi ha hagut finançament per a la nova construcció. Això ha causat que no s’hagin construït habitatges i per aquest motiu, les llistes de peticions han quedat saturades. A més, va destacar que després dels vint o trenta anys de la construcció, es poden vendre. Actualment, està en marxa un procés d’actualització del Pla d’habitatge de l’Ajuntament.