El Parc Natural del Montgrí, el Baix Ter i les Illes Medes va acollir ahir una batuda de porcs senglars. La batuda, duta a terme per entitats de caçadors, va ocupar el radi comprès entre els Griells i la Fonollera, al terme municipal de Torroella de Montgrí. Des del Parc van destacar que el porc senglar no té depredador natural, per això s’autoritzen batudes controlades a les societats locals de caça, que fan aquest control poblacional en cas que es detectin danys als ecosistemes o a espècies protegides. «Aquest control es pot fer també a la Reserva Natural sempre i quan es faci amb condicions tècniques controlades i molt excepcionalment. Alguns dels danys poden ser depredació de nius d’ocells protegits, degradació i erosió del sòl, alteració de la vegetació, danys a cultius», van apuntar des de l’ens a través de les xarxes socials.

L’increment desmesurat i descontrolat de la població de porcs senglar ha esdevingut una important problemàtica des d’un punt de vista de salubritat i també de seguretat pels veïns i pagesos de la zona. Per això les batudes són el mètode de control més habitual per regular les poblacions i per evitar les molèsties causades per aquests animals, que a més estan proliferant de manera descontrolada atès que no tenen depredadors naturals.