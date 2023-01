El socialista Ramon Moreno i l’actual president de l’EMD (Entitat Municipal Descentralitzada) de l’Estartit, Francesc Ferrer (+ per l’Estartit), van anunciar ahir que es presentaran en coalició a les properes eleccions municipals de maig. Moreno i Ferrer van afirmar que «ens coneixem de fa molt de temps i això ha facilitat la bona entesa». Francesc Ferrer va afegir que «estic segur que aquest pacte permetrà que entre l’EMD de l’Estartit i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí torni la concòrdia que s’ha perdut en aquesta legislatura». Ramon Moreno per la seva part va valorar molt positivament el pacte i creu que cal un canvi de govern a Torroella de Montgrí.

L’informe de la Diputació

El president de l’EMD de l’Estartit va recordar que està a l’espera d’un informe de la Diputació de Girona sobre la denúncia feta per l’entitat sobre la manca d’inversió i de les transferències amb els recursos econòmics per al funcionament del mateix ens descentralitzat. «Les relacions amb el govern de Torroella són difícils perquè no ha complert ni amb les inversions ni amb les transferències de recursos econòmics per a l’Estartit. És necessari un canvi a l’Ajuntament de Torroella per coherència i equilibri amb l’Estartit» va dir Ferrer.