L'Ajuntament de Palafrugell ha descobert un abocament de peces d'uralita al costat de contenidors de diferents zones del municipi. Es tracta d'un residu potencialment perillós per a la salut perquè pot contenir amiant. Per això cal retirar-lo seguint un protocol concret i unes mesures establertes. L'ajuntament ja s'ha posat en contacte amb diverses empreses especialitzades en l'eliminació d'amiant perquè es facin càrrec de la retirada d'aquestes peces abocades de forma il·legal en els punts detectats. Des del consistori de Palafrugell recorden que el Govern té previst obrir una línia d'ajudes per a la retirada de peces de fibrociment entre el gener i el març per a particulars i empreses.

L'amiant és un material fibrós i és un excel·lent aïllant tèrmic i acústic. A més, també té una gran resistència. Per això, es feia servir per construir peces de fibrociment o també conegudes com a uralita. Gràcies a les característiques que tenia, conjuntament amb el baix cost, s'ha fet servir molt en la construcció durant dècades. El 1977, però, la International Agency for Reserach on Cancer (IARC) va descobrir que l'amiant és altament cancerigen. Per això la Unió Europea va acordar el 1999 que tots els països membres l'haurien de prohibir abans del 2005. A Espanya des del desembre del 2001 està prohibida la fabricació i venda de productes que tinguin aquest material, en compliment amb la directiva europea.