Les edificacions que hi ha a l'extrem nord de la platja de Castell de Palamós es convertiran en un centre d'interpretació natural, cultural i paisatgístic. La Generalitat, que és la propietària del paratge, cedeix el conjunt a l'Ajuntament per un termini inicial de vint anys perquè en tiri endavant el projecte. Els diferents edificis tenen una superfície de 610 metres quadrats, i havien acollit l'estudi del pintor Josep Maria Sert, barraques de pescadors i una casa del guarda. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, subratlla que el projecte contribuirà a posar "en valor" el patrimoni vinculat a Castell. Ara, el consistori encarregarà el projecte de reforma amb l'objectiu que sigui realitat "el més aviat possible", diu l'alcalde.

Les edificacions que ara la Generalitat cedeix a l'Ajuntament de Palamós es troben a l'extrem nord de la platja de Castell. Estan declarades Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) i, en conjunt, sumen una superfície de 610 metres quadrats. Inclouen l'antic estudi del pintor Josep Maria Sert, les barraques de pescadors, la casa del guarda i els patis. A més, a l'entorn immediat també hi ha unes quantes construccions petites, com les cavallerisses i la casa del guarda. El conjunt edificat, com també la finca i el paratge de Castell, que sumen 85 hectàrees, són propietat de la Generalitat. El Govern va comprar-les entre els anys 1999 i 2001, després de la intensa campanya ciutadana engegada a finals dels anys 80 per part de la plataforma Salvem Castell, amb l'objectiu d'impedir que s'urbanitzés aquest paratge. A finals de l'any passat, l'Ajuntament de Palamós va presentar una proposta per reconvertir les edificacions en un centre d'interpretació. I aquest dijous, el Departament d'Acció Climàtica i el consistori han posat la primera pedra del projecte. L'acord al qual han arribat recull que, a partir d'ara, la Generalitat cedeix el conjunt edificat de manera gratuïta al consistori per un termini de vint anys, que serà prorrogable de mutu acord. A partir d'ara, l'Ajuntament de Palamós s'encarregarà de redactar el projecte per reconvertir els antics edificis en un centre d'interpretació de l'espai de Castell-Cap Roig (que abraçarà el seu patrimoni natural, cultural i paisatgístic). També s'hi preveu condicionar una aula taller (per fer descoberta de l'entorn, activitats esportives i culturals) i zones destinades a serveis. La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitjas, destaca que el projecte "garanteix la conservació, la millora i l'ús públic" de les diferents edificacions, i permeten "posar en valor" l'espai que les envolta. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, per la seva banda, subratlla que el nou centre d'interpretació ha de servir per "obrir una nova mira" de tots els valors que té el paratge. "Referent i lloc d'acollida" "Castell té molt de patrimoni, història i entorn natural; es mereix tenir un referent i un lloc d'acollida d'aquest entorn, perquè la gent que el visiti pugui conèixer-lo", ha afegit l'alcalde. De moment, Puig no ha posat data per a l'obertura del nou centre, perquè encara cal redactar i adjudicar el projecte, però sí que l'alcalde ha explicat que el nou centre "és una prioritat" i que la intenció "és que estigui operatiu quan abans millor". La regidora de Patrimoni Local, Maria Puig, per la seva banda, ha posat en relleu que, a més dels valors naturals i històrics -en referència a les barraques de pescadors- el nou centre també girarà al voltant de la figura de Sert i el jaciment iber situat en un dels extrems de la platja. "Entenem el paratge d'una manera global, amb tots els valors que l'integren", ha afirmat. Sense agressions urbanístiques El paratge de Castell és un dels pocs, no només de la Costa Brava sinó també del litoral català, que no ha patit agressions urbanístiques importants. Durant els darrers anys, s'hi han dut a terme treballs de restauració ambiental i d'ordenació de la zona d'aparcament. La directora general ha avançat el Departament està redactant un pla tècnic de gestió i millora forestal de la finca per als propers deu anys i ha explicat que aquest 2023 es faran diferents actuacions de millora al tram baix de la riera de l'Aubi.