L’Ajuntament de Palafrugell va presentar ahir la nova campanya gastronòmica de la garoinada. Aquest any 2023 la campanya gastronòmica d’hivern tindrà lloc del 20 de gener fins al 31 de març, amb la participació d’un total de 14 restaurants i 6 allotjaments. Els restaurants oferiran un menú que consisteix en un entrant de garoines, un primer plat a triar entre Catxoflino o bé un plat alternatiu diferent en cada restaurant, unes postres de cremat, aigua, vi i cafè. Tots aquests menús estaran maridats amb vins del celler Espelt. El preu del menú variarà entre 50€ i 60€, depenent de l‘establiment.

A banda, també s’ofereixen diferents fórmules per passar un cap de setmana de Garoinada a Palafrugell que inclouen el menú i l’allotjament en algun dels hotels del municipi, a més d’una activitat a escollir entre una sortida en vaixell d’època o bé una excursió de senderisme personalitzada, que permeten conèixer l’entorn de la mà d’un expert del territori. Com ja és habitual, els allotjaments regalaran un talonari de tiquets per visitar els diferents equipaments culturals del municipi (Fundació Josep Pla, Fundació Vila Casas Can Mario, Museu del Suro i Jardí Botànic de Cap Roig), un tiquet per a la piscina municipal i un val de descompte per comprar a Vins i Licors Grau, patrocinador de la campanya.

Així mateix, enguany també es podrà gaudir de l’experiència entre setmana, amb l’oferta del menú i allotjament de diumenge a divendres.