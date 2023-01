La Policia Nacional i els Mossos d’Esquadra van detenir a Madrid els autors d’un robatori de 400 quilos d’haixix el passat mes de juliol a Calonge.

Els quatre detinguts van irrompre en un habitatge unifamiliar amb armes de foc fent-se passar per policies. Un cop identificats els cinc autors del robatori, tots ells residents a la Comunitat de Madrid, la jutgessa va autoritzar quatre escorcolls als seus domicilis a Valdemoro, Alcorcón i Madrid.

Els agents van detenir les quatre persones i van intervenir haixix, substància de tall i petites quantitats de cocaïna i heroïna, a més d’armes de foc i simulades, armilles i jaquetes de Policia Nacional i Guàrdia Civil, manilles, mascaretes amb escut i credencials policials. A part de tot això també els van trobar més de 45.000 euros.

Així mateix, van localitzar dos vehicles robats amb la matrícula falsificada. La Policia Local va ser la primer que va arribar al lloc del robatori i va localitzar dues persones emmanillades al terra i una altra amb contusions que intentava fugir amb moltes dificultats. Els agents van detenir aquesta persona perquè tenia a la seva parcel·la dos vehicles que constaven com a robats. A l’interior hi havia plaques d’haixix i una escopeta, a més diferents jocs de plaques de matrícula espanyoles i franceses.

Els quatre detinguts van ser traslladats des de Madrid fins al jutjat de Sant Feliu de Guíxols, on van passar a disposició judicial. La jutgessa va decretar l’ingrés preventiu a presó dels quatre, que sumaven diversos antecedents policials. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions, ja que hi ha un cinquè assaltant que no ha estat detingut.