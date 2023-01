La ventada continua molt forta als cims del Pirineu i a l'Empordà i els Bombers de la Generalitat han atès aquest diumenge una quinzena d'avisos, la majoria per retirar branques o arbres caiguts o elements de façanes que amenaçaven de caure a la via pública. Un dels serveis més destacats s'ha produït a Palamós (Baix Empordà) quan s'han hagut de retirar un parell de planxes metàl·liques del sostre d'una casa de dues plantes, que s'havien desprès pel fort vent. De fet, les ratxes de tramuntana han fregat per tercer dia consecutiu els 80 km/h en nombroses poblacions com Figueres, Verges, Navata, Borrassà, la Bisbal d'Empordà i Sant Pere Pescador, segons dades de les estacions automàtiques de Meteocat i Meteoclimatic.

A la Regió d'Emergències de Girona, hem atès 15 avisos per vent des de la passada mitjanit. A Palamós (vídeo), hem retirat del sostre d'una casa de dues plantes un parell de planxes metàl·liques, despreses per la força del vent. #bomberscat pic.twitter.com/ggtjV9XtVz — Bombers (@bomberscat) 22 de enero de 2023 La ratxa màxima de vent d'aquest diumenge s'ha tornat a registrar a la muntanya de Portbou, amb 139,3 km/h, seguida de Das (Cerdanya), amb 105,5 km/h, i el pantà de Darnius-Boadella, amb 103,7 km/h.