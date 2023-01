L'actual alcalde de Pals, Carles Pi, tornarà a presentar-se com a candidat a l'alcaldia per Junts per Pals, la marca municipalista que ha utilitzat les darreres tres legislatures la unió dels grups d'Esquerra Republicana Pals i Independents per Pals. L'assmablea ho va ratificar per unanimitat. El grup espera finalitzar grans projectes inicials i acompanyar-los de noves propostes.

Pi ha remarcat que "ens avalen 4 anys de govern en els quals hem pogut copsar de primera mà les necessitats reals que té Pals. Gràcies a aquesta experiència, podrem presentar projectes viables per millorar el municipi i el benestar de la seva ciutadania". Pi serà l'encarregat de liderar novament la llista de Junts per Pals - Acord Municipal a les properes eleccions, una llista que es confeccionarà durant els propers mesos i que compaginarà la renovació amb cares noves i l'experiència dels darrers anys a govern, amb l'objectiu de continuar treballant per Pals i tots els seus veïns i veïnes. El grup ha informat que els principals eixos seran de treball seran finalitzar grans projectes iniciats aquesta legislatura i portar a terme noves propostes que s'aniran desgranant en el programa. De professió advocat i amb despatx propi, Carles Pi va liderar per primera vegada la llista de Junts per Pals a les municipals del maig de 2019, encapçalada fins aleshores per Sílvia Monar. Pi va guanyar les eleccions amb cinc regidors, dos més que en l'últim mandat i és alcalde de Pals fruit del pacte de govern amb Junts per Catalunya.