L’Oncotrail, la trail solidària de 100 quilòmetres per equips a favor dels afectats de càncer que organitza la Fundació Oncolliga Girona, arriba aquest any a la seva desena edició. Una xifra rodona que els organitzadors volen celebrar organitzant una exposició fotogràfica itinerant i creant una línia de roba esportiva amb un disseny exclusiu que estarà disponible online. Així ho van explicar ahir en l’acte de presentació d’Oncotrail 2023 que es va celebrar al Museu del Suro de Palafrugell, durant el qual es va fer també balanç sobre l’anterior edició. A la presentació hi van intervenir la presidenta d’Oncolliga, Paqui Badosa, el regidor d’Esports, Isidre Tenas, i la representant d’Esports de la Generalitat a Girona, Anna Julià.