El Carnaval de Palamós és un dels actes assenyalats en vermell al calendari dels habitants d’aquest municipi. Enguany, però, una regata internacional ha obligat a modificar el programa previst. L’Optimist Trophy, la regata que organitza el Club Nàutic Costa Brava-Vela Palamós -que es durà a terme del 14 al 18 de febrer- ha impedit que les colles puguin usar alguns dels espais més funcionals per a algunes de les activitats més simbòliques de Carnaval, com la despertà. Un fet que no va agradar ni a lies colles ni a l’Associació del Carnaval de Palamós, que s’han queixat per la «manca de previsió» de l’Ajuntament. El consistori es va reunir amb les parts a finals de la setmana passada i s’ha establert un nou espai per fer la despertà i les altres activitats afectades, amb l’acord dels implicats.

La presidenta de l’Associació del Carnaval de Palamós, Dolors Ors, exposa que tot i que s’ha trobat una solució, es podria haver actuat amb temps: «És com tot, si saps que hi ha els dos esdeveniments i que coincideixen, avisa. Nosaltres ens en vam assabentar el dia 11, i les ubicacions s’han hagut de canviar. S’ha resolt en una reunió, però les colles s’han molestat perquè era un espai ample i que està en el nucli on acaba la rua». Les primeres a demanar el canvi d’ubicació van ser les reines d’aquest any, la colla de les Folloneres. La reina, Sandra Maruny, explica que després de dos anys de Carnaval accidentats, enguany volien recuperar l’essència de sempre: «El que ens va molestar més és la ubicació de la despertà, que és l’acte que més gaudim les carrosses i al final ens vam reunir amb l’alcalde i la comissió, i ho hem mogut al passeig al pàrquing del Sauló, que és el més semblant». La regidora de Cultura, Núria Botellé, indica que «inicialment pensàvem que la regata podria compartir espai, però a l’augmentar el nombre de regatistes fins a 550 es va posar sobre la taula i vam veure que era inviable fer-ho a l’estenedor. Per logística era impossible. Ens vam reunir amb les parts i crec que s’ha trobat una nova ubicació bona». Increment de costos La presidenta de l’Associació del Carnaval, Dolors Ors, afegeix que tot i la subvenció de 35.000 euros que va aprovar l’Ajuntament, els costos per organitzar l’esdeveniment superen els 100.000 euros. «Nosaltres voldríem que el carnaval, que amb el que s’ha encarit ens puja a 120.000 euros i la subvenció és de 35.000, que l’Ajuntament assumís els costos que falten. Al final, si no cuiden a les associacions del poble, a la llarga acabaran plegant perquè fer tot això és un desgast molt gran», alerta Ors.