A la comarca del Baix Empordà hi ha actualment 40 polígons empresarials, en 436 hectàrees repartides en els 18 municipis que disposen de sòl industrial. Amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses instal·lades en els polígons d’activitat econòmica de la comarca, atraure’n de noves i promoure la col·laboració entre administracions i empreses, el Consell Comarcal del Baix Empordà va crear al 2021 la Xarxa de Polígons del Baix Empordà. Actualment, està treballant en una prospecció de l’estat dels polígons, espais lliures i empreses ubicades en els polígons, per tal de construir una xarxa de col·laboració senzilla entre tots els municipis de la comarca amb polígons, per una banda, i entre els mateixos empresaris de cada polígon entre ells amb la promoció de l’associacionisme, per l’altra. La principal finalitat és la millora de la competitivitat de les empreses instal·lades en qualsevol dels polígons d’activitat econòmica del Baix Empordà i esdevenir en una estructura de gran potencial i visibilitat.

Aquest projecte ha permès la creació de l’Oficina Tècnica de Suport als Polígons, amb l’objectiu de dinamitzar la xarxa i captar noves empreses interessades a ocupar espais als polígons de la comarca.