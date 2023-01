Joan Giraut: "Jo volia continuar participant en l'Ajuntament el proper mandat, però Junts no ho ha vist així"

Joan Giraut ha fet efectiva avui la seva sortida del grup municipal de Junts per Castell-Platja d'Aro i s'ha convertit ja en regidor no adscrit. Giraut, conscient que la seva sortida de Junts havia generat expectativa, ha explicat que ell volia tenir un paper en l'Ajuntament que sorgeixi a partir de les eleccions municipals del 28 de maig, encara que no fos com a cap de llista, però ha indicat que el partit "no ho veu igual que jo". De la seva banda, la regidora de Junts Pilar Rojas li ha agraït tota la feina feta al llarg de 32 anys, tot destacant que ha estat un treball "d'equip", i ha destacat el tarannà "presonal i individual" que ha marcat els mandats de Giraut, i ha indicat que el partit agafa ara les regnes d'un "projecte engrescador" i amb "una nova manera de fer pròpia del segle XXI". De moment, Giraut no ha dit si es presentarà amb alguna altra llista a les eleccions municipals.

Giraut, que porta des de 1987 a l'Ajuntament de Platja d'Aro, ha comentat el "rumor" que, segons va dir, fa mesos que corre pel poble, a partir d'unes declaracions que va fer a la ràdio. Segons ha indicat, ell estava disposat a fer "un pas al costat" i no postular-se com a candidat a l'alcaldia, però explica que sí que volia, "d'alguna manera, continuar participant i intervenint en el futur consistori que es plantegés pel proper mandat". I això, ha indicat, "el partit no ho ha vist igual que jo". Per tant, es tracta d'una decisió de partit que no només "respecta", sinó que a hores d'ara també "comparteix", perquè segons indica, ara mateix ell no seria "la persona idònia pels interessos de Junts de cara a plantejar el seu programa electoral i, en el moment oportú, continuar amb el compromís de principi de mandat". Aquestes circumstàncies, indica, no el deixaven "en la millor situació" per defensar els interessos legítims de Junts en el plenari, de manera que ha decidit sortir del grup.

Giraut ha recordat el compromís adquirit el juny de 2019, quan va anar a parar a l'oposició malgrat que Junts va ser la força més votada. En aquell moment, es va comprometre a fer una oposició "activa i col·laboradora", presentant alternatives i propostes. Al llarg d'aquests tres anys i mig que porta a l'oposició, considera que ell i el seu equip han estat "conseqüents" amb aquestes paraules, i que això és el que han intentat fer "amb major o menor èxit, amb major o menor comprensió".

En aquest sentit, Giraut ha volgut reconèixer "el suport i la feina ben feta de l'equip", i també ha agraït la tasca del Govern. Giraut ha reconegut que l'oposició no s'havia sentit "gaire ben tractada" quan ell era alcalde, ja que, des del seu punt de vista, "un regidor de l'oposició no et pot dictar el que has de fer, encara que èticament el puguis escoltar". Des de que està a l'oposició, diu que "se l'ha escoltat moltes vegades, i altres no tant, però ho trobo absolutament normal".

De cara als quatre mesos que queden fins a les eleccions, diu que continuarà treballant amb la mateixa línia que fins ara. "Crec que hi ha temes que, independentment dels interessos de cada partit, són cadbals per a l'Ajuntament, i si es poden prendre decisions efectives, bones i vàlides, millor fer-ho d'aquí a dos mesos que no pas esperar al proper mandat", ha afirmat.

Pilar Rojas (Junts): "Giraut mai ha caminat sol"

Des de Junts, la regidora Pilar Rojas ha explicat que "accepten i respecten la decisió personal de Giraut", més enllà que hagi pogut ser compartida de bon grat o no per la resta del grup. A més, ha reconegut la tasca feta pels diferents equips de govern que al llarg de 32 anys ha liderat Giraut. "El bon llegat de la seva gestió al municipi és fruit de diferents equips, ja que Giraut mai ha caminat sol", ha indicat.

Rojas també ha destacat "el tarannà individual i particular" que ha mostrat sempre Giraut. Ara, el fet que hagi volgut "allunyar-se i treballar individualment durant aquests quatre mesos", porta Junts a "prendre les regnes d'un nou projecte engrescador, amb una nova manera de fer pròpia del segle XXI i amb visió de futur", ha conclòs.