La Policia Local de Palafrugell preveu implementar diverses millores al cos aquest 2023; les ha anunciat aquest divendres durant l'acte oficial de commemoració del Patró del cos. Un dels objectius és crear una oficina d'atenció a la víctima, per poder "incidir d’una manera més segura amb els grups de risc, especialment gent gran i víctimes de violència masclista". Aquesta acció es farà en paral·lel amb la implementació aquest febrer al municipi de l'aplicatiu M-7, que permetrà connectar directament la ciutadania amb el cos policial. A més, s'ha fet un balanç de les actuacions executades al llarg de l'any passat.

Per una banda, s'ha millorat els sistemes de videovigilància estàtica i de captació de matrícules. Enguany, les càmeres han vigilat gairebé 29.000.000 de matrícules, de les quals 6.443 vehicles han fet saltar una alerta perquè estaven registrats com a sospitosos. S'han obert 136 casos de convivència i mediació als que s'està fent seguiment i també s'ha treballat en 285 habitatges ocupats, geolocalitzats i classificats en funció del seu interès social o policial, amb diferents tipus de seguiment policial. A més, s'han realitzat un miler d’hores de patrullatge a peu pels diferents barris de la població. I s’han fet xerrades sobre civisme, convivència i drogues arribant a 1.200 alumnes de primer i segon d'ESO.

D’altra banda, pel que fa a la unitat de seguretat ciutadana, el darrer any s’ha donat cobertura a 16.025 Serveis. D’aquests, s’han derivat un centenar de detinguts a altres cossos policials. Aquesta és la Unitat més gran de la Policia, que ofereix servei les 24 hores del dia amb tasques de prevenció.

La unitat de policia administrativa, creada fa poc, ha permès treballar els aspectes administratius. A tall d’exemple, ha tramitat més d’un miler d’actes per infracció de les mesures Covid, 1.900 actes per infraccions a l’ordenança de convivència i civisme, 1.100 denúncies de la llei de protecció a la seguretat ciutadana, 15 infraccions per incomplir horari de tancament, 8 inspeccions a establiments i 33 peticions raonades i dos precintes cautelars (un a una discoteca i un a un club cannàbic).

Des de la unitat de trànsit s'ha donat cobertura a 286 accidents; participat en 28 campanyes del servei català del trànsit, en les que s’han realitzat 280 controls; 63 penals, 22 test de drogues positius, 5.714 denúncies per infraccions a les ordenances de trànsit i 518 denúncies pel Servei Català de Trànsit. Una altra unitat de recent creació ha estat la unitat canina, que ha fet 164 serveis en els quals s’han realitzat 154 denúncies per tinença de substàncies estupefaents.

Finalment, també s’ha destacat l’entrada en funcionament, des del passat estiu, de l'oficina d’atenció al ciutadà conjunta entre Policia Local i Mossos d’Esquadra. Des de la seva inauguració, des de la policia local s’han tramitat 1.130 denúncies de ciutadans, 104 detinguts, 119 persones investigades penalment, 137 ordres judicials, 289 accidents i 214 informes d'accident. En aquesta línia, el cap de la Policial Local de Palafrugell, David Puertas, ha afirmat que "és un fet que la delinqüència ha evolucionat, s’ha especialitzat i s’ha tornat més itinerant". Per aquest motiu, ha dit "els cossos policials han de col·laborar plegats i també evolucionar".