L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha rebut una subvenció d'1 milió d'euros de la Diputació de Girona per renovar l'enllumenat públic. El projecte que ha estat premiat per l'ens supramunicipal engloba els 2.098 punts de llum que hi ha de titularitat municipal dels 2.426 que hi ha. El projecte es va aprovar de forma inicial el novembre del 2022 i es preveu licitar al llarg del segon trimestre del 2023. El consistori calcula que s'executarà el projecte durant la segona meitat de l'any. La renovació de l'enllumenat per tecnologia LED suposarà un estalvi energètic del 79% respecte al consum actual. Això suposarà un estalvi de 1.984 MWh a l'any.