Travessar l'Atlàntic només amb la força dels braços

Trenta-un dies, 17 hores i 18 minuts veient únicament el blau del mar i del cel. A la vida hi ha reptes només aptes per a intrèpids i apassionats aventurers que no tenen por a res. Només imaginar la possibilitat de travessar l’immens oceà Atlàntic a rem, en una embarcació d’unes dimensions reduïdes en la qual amb prou feines pots moure’t, fent front a tota mena d’inclemències meteorològiques, onades d’entre 8 i 10 metres, vents de 25 nusos, fred i calor intensa, cansament físic, la son... i tot plegat en unes dates especials i familiars com són el Nadal, cap d’Any o Reis, tot plegat, faria desistir en l’intent a la resta de mortals. Però, no als valents que van decidir a inicis de desembre passat travessar l’Atlàntic des de l’illa canària de La Gomera fins a l’illa d’Antigua del mar del Carib. En fi, tota una gesta i un cara a cara entre l’ésser humà i la mare naturalesa.

L’OceanCats és un equip format pel palamosí Martí Ramírez, Sergi Franch d’Albons, el blanenc Joaquim Planells, i el murcià Juan Romero

D’entre els equips participants en la Talisker Whisky Atlantic Challenge, n’hi havia un amb accent català i amb un alt percentatge de quota gironina com és l’OceanCats, un equip format pel palamosí Martí Ramírez, Sergi Franch d’Albons, el blanenc Joaquim Planells, i el murcià Juan Romero.

Una distància sideral

La tripulació de l’OceanCats va arribar la matinada del 13 de gener a Antigua, completant les 2.696 milles nàutiques, uns 5.000 quilòmetres, que separen aquesta illa caribenya de la canària de la Gomera. La prova de rem més dura de tot el món. Van ser 31 dies, 17 hores i 9 minuts per travessar a rem l’oceà Atlàntic, superant adversitats com onades de 8 metres o problemes tècnics a l’inici de l’aventura i recorrent aquesta llarga travessa amb l’única ajuda de la força dels seus propis braços. L’OceanCats ha fet història perquè amb aquesta proesa s’han convertit en el primer equip espanyol que guanya aquesta exigent regata.

«Un somni fet realitat»

En l’emocionant moment de l’arribada dels campions i pocs minuts després d’aixecar la copa de campions, les primeres impressions a terra d’un dels integrants de l’OceanCats van ser del blanenc Joaquim Planells que va explicar que «hem fet realitat un somni pel qual hem treballat i entrenat molt dur durant molt de temps». Segons Planells, a l’hora de trepitjar novament terra ferma «els sentiments que ens envaeixen són de felicitat i orgull perquè hem superat un munt d’obstacles com tempestes, vents, problemes tècnics com quan el 21 de desembre la bateria va deixar de funcionar, però, afortunadament, ho vam reparar. El més important és que no hem patit lesions i hem arribat sans i estalvis a l’illa d’Antigua». Com a anècdota divertida, tot i que en aquell moment potser no ho era tant, va ser rebre la visita d’un tauró de tres metres. Segons Planells, «en un primer moment va ser un xoc per a nosaltres i creiem que era una onada, però, era un tauró i com que ens faltava poc per a la meta va ser com una mena de benvinguda». Per la seva banda, el murcià Juan Romero, va explicar «que han estat més de trenta dies de patiment, dolor, alegries, riures i al final ha valgut la pena l’experiència», segons Romero, «allò que ens ha fet perseverar és el vincle que hem creat entre nosaltres i la unió com a equip és el que ens ha fet guanyar». Sergi Franch, gironí d’Albons i que durant la travessia va perdre 9 quilos, va voler tenir unes paraules d’agraïment «per a totes aquelles persones que ens han donat suport durant aquest repte espectacular». El palamosí Martí Ramírez, al fil de les paraules del seu company també va voler agrair «el suport de tota la gent dels nostres pobles i les famílies que s’han mobilitzat perquè és brutal el què hem fet». Pel que fa a la regata, segons Ramírez, «quan tens l’oceà per tot arreu i veus que va contra tu t’adones que pots morir».

A la Talisker Whisky Atlantic Challenge hi participaven 43 equips de 17 nacionalitats, 128 remers en total. Si travessar a rem l’oceà Atlàntic ja és un repte majúscul aconseguir el premi gros i ser els primers a completar la regata és històric.

Això és el que han assolit Martí Ramírez, Sergi Franch, Joaquim Planells i Juan Romero que es van donar a conèixer fa dos anys quan van travessar a rem la Costa Brava, de nord a sud. Després, el 2021 vindrien les travessies entre l’Ametlla de Mar i Palamós, entre Tossa de Mar i Sòller, o també l’establiment a Palamós del rècord del món de rem en banc fix, en 24 hores. La darrera gesta històrica és el triomf a la Talisker Whisky Atlantic Challenge. Una fita sense precedents i per la qual es van haver de preparar a fons, físicament i mentalment. Durant l’odissea han superat diversos obstacles, com quan una bateria va deixar de funcionar i va afectar tot l’equipament electrònic o com explica Martí Ramírez «quan en una ocasió vam sentir un cop molt fort a l’embarcació i resulta que va ser un tauró que ens va colpejar al casc». Quatre persones convivint en un espai molt reduït, fent valer el treball en equip, la companyonia i fent de la disciplina i l’estratègia, van ser les claus de l’èxit.

XIFRES

- 31 dies, 17 hores i 18 minuts És el temps que va necessitar l’OceanCats per completar la travessa de l’Atlàntic.



- 5.000 quilòmetres És la distància que van haver de recórrer els quatre tripulants per completar la prova.

Jasmine II

L’OceanCats, en els 31 dies d’aventura, va posar en pràctica activitats molt repetitives, i van fer front a nits dures i fredes en mig de l’oceà i amb onades de fins a 10 metres, tot plegat a bord de la Jasmine II, una embarcació de segona mà que van comprar i adequar, i que ja ha fet 5 vegades la travessia de l’Atlàntic. Sergi Franch d’Albons, Martí Ramírez de Palamós, Quim Planells de Blanes i Juan Romero de Llorca, poden dir ben alt i clar que després de 31 dies, 17 hores i 18 minuts són història viva de la navegació d’aquest país.

Conscienciar al món de la importància de tenir cura del medi ambient. A banda de l’evident èxit esportiu d’aquesta aventura, la gran motivació del projecte Ocean Cats és divulgar i crear consciència de la problemàtica de la proliferació de microplàstics a les aigües marines i per aquest motiu col·laboren amb diferents ONG.

Aquesta mateixa setmana, els membres de l’equip de l’OceanCats es van acomiadar de l’embarcació amb la qual han realitzat la travessa de l’Atlàntic, la Jasmine II, tres vegades campiona de la regata i ho van fer immortalitzant el moment.