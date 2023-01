La sala d’exposicions temporals del Museu del Suro de Catalunya a Palafrugell acull des d’aquest dissabte i fins al 26 de març l’exposició «Intersection» de l’artista Eduard Bigas, nascut el 1969 al municipi baix-empordanès. Bigas, que viu i treballa actualment a Berlín, es podria dir que ha recorregut mig món (Sydney, Nova York, Londres) i ha exposat, a més de Berlín i Londres, a Düsseldorf, Hamburg, Venècia i Taiwan. Ara torna a la població que el va veure néixer i formar artísticament.

La sala és un espai que ofereix una programació anual d’exposicions de diverses temàtiques i en aquesta ocasió acull un artista internacional d’arrels empordaneses, segons exposa la nota de premsa de la mostra.

Eduard Bigas, des dels seus inicis en el món de l’art, «va mostrar un talent innat pel dibuix i la pintura», afirma la nota. Durant la seva època de formació a Palafrugell es va relacionar amb els pintors ja consolidats del municipi com Josep Martinell, Modest Cuixart, Floreal Radresa, Rodolfo Candelaria i Tano Pisano.

Primera exposició

La seva primera exposició individual va ser el 1990 a la Sala d’Art l’Artística de Girona. A partir d’aquell moment va viatjar amb el principal objectiu de conèixer món. Va passar uns mesos a Sydney i Nova York, on va crear diverses sèries de dibuixos inspirats en aquests viatges.

L’any 2002 es va traslladar a Londres, on va mostrar la seva obra en exposicions a la Brick Lane Gallery i al Nettie Horn Gallery. Des de fa més de deu anys, Berlín és el centre de la seva vida artística i personal i el seu darrer treball s’ha exposat a la mateixa ciutat, a Düsseldorf, Hamburg, Venècia i Taiwan.

El Museu del Suro afegeix que «així que enguany, diferents espais d’arreu de Catalunya, i de manera més intensa a Palafrugell s’alineen per reivindicar més i millor aquest artista que ha consolidat una trajectòria sòlida en l’esfera artística internacional». El comissari de l’exposició, Ricard Planas, afirma que «l’artista crea un surrealisme metafísic poètic i atmosfèric, líric i contundent, que apel·la a la història de la pintura. Obres que evoquen referències a paisatges amb aquarel·les -el mètode de la pintura amb aigua també com a inspiració- de Durer, o de pintures romàntiques com les de Caspar David Friedrich. Obres que respiren clucades d’ullet a autors moderns contemporanis, de Salvador Dalí i Modest Cuixart a Mark Rothko».

El nom de l’exposició, «Intersection» s’ha extret de l’àlbum del 1953 del músic Morton Feldman, del qual l’artista n’és entusiasta. A la mostra es podrà veure una selecció d’obres que comprèn una trentena de pintures sobre tela des del 2015 i fins a l’actualitat. «Intersection» és «la visualització d’una intersecció de coneixements, sentiments i casualitats que tanquen un cicle de l’existència d’Eduard Bigas», afegeix la nota de presentació.

Tom Pugh, historiador de l’art i escriptor, assegura que «Eduard Bigas treballa amb olis, tinta, pastels, acrílics, ceres i llapis, sovint al mateix temps, en una recerca incansable per renderitzar i revelar fins i tot els racons més profunds de la seva imaginació única».

A la mostra es pot veure una càpsula extreta del documental sobre l’Eduard Bigas al seu estudi de Berlín realitzat per Pol Àlvaro amb fotografia de Laia Palomeras i que formarà part del conjunt de la mostra al llarg de l’any.

La programació també inclou un seguit d’activitats per a centres educatius i entitats així com una oferta familiar i per al públic general.