La Generalitat, a través de l’Agència de Residus de Catalunya, assumirà finalment el cost del tancament i segellat de l’abocador de Solius. El director de l’Agència, Isaac Peraire, afirma que el Govern català es farà càrrec del cost -tot i que encara es desconeix a quant ascendirà la factura- com a membre del Consorci, «pels compromisos adquirits i per no deixar a l’estacada els ajuntaments que en formen part», que ja havien avisat que no tenien «marge de maniobra». «La Generalitat assumeix aquest cost perquè està al costat del territori i dels ajuntaments, en aquesta mesura i en totes les que estan al seu abast», ha indicat Peraire.

Fa uns dies, la Generalitat i els ajuntaments que formen part del Consorci de Solius van exhibir les seves discrepàncies sobre qui ha havia d’assumir els costos de clausura de l’abocador, decretada per una sentència judicial. En aquell moment, Peraire va afirmar que això corresponia a la mancomunitat, tot criticant la gestió de tots aquests anys i considerant que, «per responsabilitat», s’haurien d’haver reservat diners per fer-hi front. Tot i això, en aquell moment es va comprometre «a no deixar sols els ajuntaments» i ajudar-los a buscar finançament. Per la seva banda, els membres del Consorci van lamentar que la clausura es fes «sense marge de maniobra» i van explicar que la reserva econòmica s’havia anat consumint per evitar increments de taxes quan part dels municipis que abocaven les deixalles a Solius van passar a fer-ho a Lloret. De la mateixa manera, també van recordar que, més enllà dels cinc ajuntaments que són membres del Consorci, n’hi ha una quinze més que aboquen a Solius.

Ara, la Generalitat ha decidit assumir els costos de la clausura i el segellat. En aquests moments, tanmateix, encara no se sap a quant ascendirà, tot i que alguns càlculs apunten que podria pujar a tres milions d’euros. Pel que fa a la data de tancament, està previst a mitjans de febrer, en compliment de la sentència del TSJC. La secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas, haurà de signar la resolució corresponent i tot seguit cessarà l’activitat, de manera que de facto no s’hi podran abocar més residus, als quals s’haurà de buscar un altre destí. Segons ha avançat Peraire, la voluntat de l’Agència és evitar que vagin directament a un abocador, i per tant que passin a una planta de tractament. Una de les primeres accions que s’haurà de portar a terme un cop s’hagi clausurat l’abocador passarà per posar-hi una primera cap a de terra, per tal de preparar-lo per al seu tancament definitiu.

Després de la clausura, també caldrà fer el manteniment de l’abocador durant 30 anys. En aquest sentit, Peraire subratlla que l’obligació del Consorci serà fer-se’n càrrec, i que serà una tasca de tots els membres del Consorci «estudiar les diverses possibilitats» per poder-se’n fer càrrec.

Finalment, però, també quedaran pendents altres litigis, com el que afecta a la planta de compostatge. En aquest sentit, Peraire explica que l’Agència de Residus, igual que ha fet amb l’abocador «i no pot fer d’una altra manera», seguirà «de molt a prop» els procediments judicials que quedin pendents, igual que estaran pendents de les possibles conseqüències que puguin tenir «sobre la planta de compostatge i del complex en general».

Tancament en dos mesos

La Generalitat va anunciar la seva intenció de clausurar l’abocador de Solius el passat 13 de gener, després que hi hagués tres sentències, una de les quals del TSJC, que n’ordenava el tancament. En aquell moment, Peraire va anunciar que s’obria un període de dos mesos per acordar on portarien a partir d’ara les deixalles els municipis que utilitzen aquest abocador. Entre les opcions que es van posar sobre la taula hi havia Lloret de Mar, Pedret i Marzà o Vacarisses (Vallès Occidental), tot i que aquest és un aspecte que a hores d’ara encara no s’ha concretat.

En aquell moment, l’advocat de Salvem Solius, Xavier Soy, va celebrar la decisió, però va recordar que hi ha una altra sentència que obliga a tancar tot el complex, també la planta de compostatge que és la que provoca «més molèsties» als veïns. De moment, però, la planta de compostatge segueix pendent de la resolució judicial definitiva.