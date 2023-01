L’Ajuntament de Palamós i l’Àrea Bàsica de Salut (ABS), depenent dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), han iniciat el procés per a la constitució de la Taula de Salut al municipi, que tindrà per objectius coordinar recursos i projectes que ajudin a millorar el benestar físic, emocional, efectiu, social, dels ciutadans, impulsant actius generadors de salut, segons explica el consistori.

Per a fer-ho, s’han realitzat diverses jornades encapçalades per psicòlegs de l’Àrea Bàsica de Salut de Palamós, que impulsen aquest projecte a través del «Programa de benestar emocional i salut comunitària», i, a banda dels diversos serveis municipals implicats, també hi han participat representants de l’entitat Creu Roja Palamós i dels Serveis Socials, així com tècnics de Dipsalut, que han assessorat tècnicament la creació de la taula.