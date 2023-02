La Policia Local de Palafrugell ha posat en marxa aquesta setmana l’aplicació M-7, una eina per permet a través del mòbil connectar el cos policial amb la ciutadania per rebre avisos. Fins ara, els agents només els rebien a través de les trucades que arribaven a la centraleta, mentre ara també ho podran fer a través d’aquest aplicatiu. Una de les funcions més destacades de l’app és que inclou un botó d’emergència que serveix per comunicar urgències mèdiques o assetjaments amb geolocalització. "Això permet actuar ràpidament al cos policial, i fer una actuació molt més ràpida que abans", explica el cap del cos, David Puertas.

D'altra banda, l'aplicació compta amb un servei d'alerta preventiva que permet a l'usuari o usuària deixar un avís quan marxa de casa o surt de festa. "Si la persona no torna a casa, automàticament s’activa un missatge d’alerta. Així, es converteix en una eina fonamental per al control d’assetjaments o situacions de violència masclista on la Policia podrà fer una ràpida actuació", expliquen. Aquest ha estat una de les primeres actuacions que té prevista la Policia Local de Palafrugell per aquest 2023 i amb aquesta nova eina, Palafrugell es converteix en el primer municipi de la comarca del Baix Empordà en l'ús d’aquesta aplicació. Ciutats com Vic o Olot i fins a 14 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona ja fa temps que treballen amb aquest nou canal de comunicació ciutadana.