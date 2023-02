La Generalitat i els ajuntaments han acordat que Solius es converteixi en lloc de pas per a les deixalles, que des d'aquí es derivaran als abocadors de Vacarisses i Lloret de Mar. Un cop es tanqui el dipòsit, doncs, les instal·lacions passaran a ser una planta de transferència. Dels quinze municipis que ara aboquen a Solius, només Torroella de Montgrí no seguirà aquest esquema i portarà les deixalles a Pedret i Marzà. Aquests tres abocadors tenen plantes de tractament i amb aquesta solució, la Generalitat també vol reduir a la meitat les 40.000 tones anuals que rep Solius. Acció Climàtica ha anunciat que la resolució de clausura se signarà divendres i que el 13 de febrer Solius ja estarà tancat.

Després que l'Agència de Residus (ARC) anunciés que assumirà els costos de clausura i segellat de l'abocador, que poden pujar a 3 milions d'euros, allò que s'havia de resoldre de manera més imminent és a quin lloc portaran les deixalles els municipis que fan ús de Solius. En total són quinze pobles, repartits entre el Gironès i el Baix Empordà.

A més dels cinc que formen part de la mancomunitat que gestiona el dipòsit (Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Calonge, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols) entre els qui porten les escombraries a Solius hi ha també Cassà de la Selva, Celrà, Vilablareix, Corçà, Garrigoles, Vall-llobrega, Vilopriu, Viladasens, Torroella de Montgrí i Sant Jordi Desvalls.

Aquesta tarda, la Generalitat s'ha reunit amb tots ells al Consell del Baix Empordà per consensuar una proposta. Per part del Govern, a la trobada hi han assistit el secretari general i la secretària d'Acció Climàtica, David Mascort i Anna Barnadas, i el director de l'ARC, Isaac Peraire.

L'alternativa que s'ha posat damunt la taula, i que els consistoris han acceptat, passa perquè un cop es clausuri l'abocador, Solius es converteixi en planta de transferència. És a dir, que sigui un punt intermedi; i que des d'aquí, les escombraries que s'hi portin es derivin al seu destí final. En aquest cas, repartides entre l'abocador de Vacarisses i el de Lloret de Mar.

Dels quinze municipis que fan ús de Solius, tan sols n'hi ha un, Torroella de Montgrí, que no seguirà aquest patró. I que, un cop l'abocador de Solius es clausuri, passarà a portar la seva resta a Pedret i Marzà.

"La més adient"

El director de l'ARC subratlla que la mesura és "la més adient" per als ajuntaments. Sobretot, perquè no els suposarà modificar els contractes vigents i les rutes de recollida. Sí que se'ls incrementarà el cost per tona de resta, però aquesta diferència serà tan sols de 18 euros (passant dels 118 als 136).

Isaac Peraire també destaca que Vacarisses, Lloret de Mar i Pedret i Marzà tenen plantes de tractament. Cosa que permetrà que, abans de llençar les escombraries a l'abocador, se'n separi allò que es pot reciclar. De fet, l'objectiu de la Generalitat és que això permeti reduir a la meitat les 40.000 tones de deixalles que anualment es llançaven a Solius.

"Amb aquesta solució convertim allò que era un problema en una oportunitat; reduïm en un 50% les deixalles que van a parar directament a l'abocador, amb el benefici ambiental que això suposa, i reduïm a més el cost final per als ajuntaments, perquè hi haurà menys tones que vagin a parar a la resta", ha concretat el director de l'ARC. Per a Peraire, la proposta que avui s'ha consensuat és la "més realista i viable" per donar resposta a una situació "no volguda tot i que previsible".

El 12 de febrer, l'últim dia

Durant la reunió al Consell Comarcal, la secretària d'Acció Climàtica ha anunciat als municipis que aquest divendres signarà la resolució de clausura de Solius. I que, com concretarà el document, el 12 de febrer serà l'últim dia que l'abocador rebrà deixalles.

Anna Barnadas ha reiterat que el Govern "no vacil·larà, ni tampoc pot fer-ho", a l'hora de complir la sentència del TSJC que ordena tancar el dipòsit, avalada també pel Suprem. "Avui som aquí per posar damunt la taula una solució que beneficia ambientalment, perquè redueix les tones que aniran a abocadors, i que també té en compte la contenció dels costos econòmics que el tancament de Solius podia suposar per als ajuntaments", ha subratllat.

Tant la secretària com el director de l'ARC, però, també han recordat la necessitat que el Baix Empordà planifiqui què ha de fer amb les deixalles que genera la comarca. La intenció de la Generalitat no és obrir cap nou abocador, sinó apostar per models de recollida selectiva, com el porta a porta, i la gestió posterior a plantes de triatge.

"Amb el tancament de Solius, la comarca té ara una gran oportunitat per reduir també els costos ambientals que suposa l'ús d'abocadors", ha dit Anna Barnadas. "És l'hora de fer un pas endavant en termes de sostenibilitat i planificar un nou camí que aposti per la recollida selectiva d'alta eficiència", ha afegit la secretària d'Acció Climàtica. "Des de l'Agència de Residus hi serem per acompanyar els ajuntaments, i tots els veïns i veïnes, en aquest camí", ha puntualitzat per la seva banda Isaac Peraire.

Satisfacció entre els alcaldes

A la sortida de la reunió, els alcaldes s'han mostrat satisfets. El de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, que precisament forma part del consorci, ha assegurat que a més de la "tranquil·litat" que els dona que l'ARC assumeixi els costos de clausura i tancament, la proposta de fer servir Solius com a planta de transferència els permet "contenir la despesa i mantenir l'estructura del servei" (perquè no caldrà modificar rutes). "Estem contents, però també queda veure la lletra petita de la proposta i, sobretot, l'evolució de les sentències que hi ha obertes", ha dit Jiménez, en referència a la que encara no és ferma i obliga a tancar tot el complex, inclosa la planta de compostatge.

L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ha destacat que després de rebre la notícia del tancament de Solius "amb preocupació", l'opció que se'ls ha donat d'abocar a l'Alt Empordà els sembla bé. "Serà amb un preu diferent, però molt semblant als de la resta de municipis que faran servir Solius com a transferència; s'ha treballat ràpid per resoldre una situació que era una espasa de Dàmocles per a la comarca", ha dit.

L'alcalde de Llagostera, Toni Navarro, ha destacat que per a un municipi com el seu, que ja supera el 80% de selectiva perquè fa temps han implantat el porta a porta, la proposta no els suposa un gran sobrecost. "Nosaltres llancem 1.000 tones a abocador; per tant, estem parlant de 18.000 euros, que són assumibles", ha subratllat.

Planta de triatge a la comarca

Per últim, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Manuel Loureiro, ha dit que hi ha "satisfacció en general" al voltant de "les solucions" que ha aportat l'ARC. I aquí, Loureiro també ha recollit l'alerta que ha llançat la Generalitat, dient que en un termini d'entre un i dos mesos hauran enllestit un estudi per implantar una planta de tractament a la comarca (de triatge i de transferència).

"La gestió dels residus a la comarca passa per dues solucions; la primera, la que cada ajuntament ha de fer a casa seu, que ha de ser millorar la recollida selectiva", ha dit el president. I ha afegit: "I l'altra, a través d'aquesta planta del Consell Comarcal, fer el triatge i reduir la fracció resta per economitzar allò que es llença a abocador". De moment, la planta encara no té data per construir-se, però en tot cas Loureiro ja ha avançat que es parla "de mig termini".

Seguiment de Vacamorta

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha acollit aquesta tarda una doble reunió. Perquè prèviament a la dels municipis que aboquen a Solius, s'ha fet la comissió de seguiment del buidatge de Vacamorta. En aquest cas, l'ARC s'ha trobat amb l'empresa responsable que està retirant les primeres 20.000 tones de deixalles del paratge.

Aquesta primera fase, que costa 2,5 milions d'euros, és la que ha de permetre testejar el sistema de mineria d'abocador, que es farà servir un cop comenci el gruix del buidatge. Permetrà tractar els residus que s'extreguin del subsol in situ, i analitzar quina part es pot reciclar i quina no.