La Policia Nacional i la Policia de Palafrugell han detingut un home que estava investigat per un delicte de pornografia infantil mentre intentava robar portàtils al centre cívic del municipi. Els agents del cos estatal van detenir-lo el maig de l'any passat després de comprovar que estava en situació irregular i estava essent investigat judicialment per un delicte de pornografia infantil i altres casos contra el patrimoni. Per això van començar a gestionar un procediment preferent d'expulsió al seu país d'origen, Hondures. Quan la subdelegació del govern espanyol a Girona va donar la resolució als agents, es va organitzar un dispositiu per trobar l'home.

La Policia Local de Palafrugell el va trobar mentre intentava robar diversos ordinadors portàtils al centre cívic del municipi. Després dels fets, el Grup Operatiu d'Estrangers va demanar al Jutjat d'Instrucció de Sant Feliu de Guíxols el seu ingrés al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona, mentre s'acabava de tramitar el procés d'expulsió. Finalment, ja s'ha traslladat l'home a Hondures acompanyat de diversos agents de la policia per garantir que no es produïen incidents.