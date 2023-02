L’Agrupació del PSC de Calonge i Sant Antoni ha escollit aquesta setmana de nou Arturo Prades com a alcaldable del PSC. Fins ara, Arturo Prades ha estat primer tinent d’alcalde a l’Ajuntament del municipi. Com a regidor, té una llarga trajectòria a les àrees de promoció econòmica i ocupació. Professionalment, treballa com a empresari, és partner soci director a Accensum Consulting i CEO de Ravial SA. A més, ha estat consultor d’empreses. És llicenciat en Adrministració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona.

Prade explica que «en aquests últims dos anys, el municipi ha agafat encara més volada a la província, a Catalunya i més enllà». «Ara hem d’enfortir una trajectòria que ha de portar-nos a ser un punt fort a l’Empordà i a consolidar oportunitats de ser més competitius i ambiciosos», afegeix. Per al candidat, «els pròxims objectius són apuntalar la qualitat de vida de les persones; assolir els objectius de benestar, qualitat de l’espai públic, potenciar els beneficis de la salut i innovar en sostenibilitat, tal com marca l’Agenda 2030; i potenciar una gestió d’excel·lència en l’eficiència dels recursos públics».