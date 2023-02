Comença la reparació del campanar avariat de Calonge

Els tècnics van començar ahir la reparació del campanar de l’església de Sant Martí de Calonge, que havia quedat malmès per un llamp el passat 4 d’octubre. Després d’una campanya veïnal amb el títol Calonge, quina hora és?, l’asseguradora s’ha fet càrrec de la despesa per aconseguir que les campanes puguin tornar a sonar, que ascendeix a 5.000 euros, i la previsió és que l’empresa Rifé tingui acabada avui la reparació. Demà es farà un acte a les cinc de la tarda a la plaça per tal de celebrar-ho.

Segons recorda Xavier Palet, portaveu de Calonge, quina hora és?, un llamp va malmetre, l’octubre passat, el sistema elèctric que connecta el rellotge i les campanes. A partir d’aquí, el rellotge va deixar de funcionar durant un parell de mesos, amb les campanes sense sonar. Passat aquest temps, assenyala, un grup de veïns es va començar a mobilitzar i va parlar amb el Bisbat, que es va comprometre a buscar una solució. Paral·lelament, van iniciar la campanya Calonge, quina hora és?, tot fent públic un manifest, instal·lant tòtems a les llibreries i botigues del municipi i iniciant una recollida de signatures. Al cap d’un mes, ja havien rebut el suport d’un miler de presones. Les campanes de Calonge tornaran a sonar aviat després que un llamp fes malbé el rellotge Palet assenyala que ni l’Església ni l’administració pública els van donar en aquell moment una solució, de manera que van continuar endavant amb la campanya. Van fabricar bosses reivindicatives i van col·laborar amb Kamerino de l’Enginy per organitzar una acció teatralitzada al Castell el dia 22 de gener, coincidint amb Sant Vicenç, que va obtenir un bon ressò entre el públic. Al final, es mostren satisfets perquè després de tota aquesta pressió han aconseguit que l’asseguradora es faci càrrec de les despeses i es pugui tirar endavant la reparació. Palet assegura que des de l’Església han arribat a fer «mans i mànigues» perquè les campanes poguessin tornar a sonar, i al final ho han aconseguit tirar endavant. Celebració popular La reparació va començar ahir, i està previst que s’acabi avui. Per tal de celebrar-ho, demà dissabte, a les cinc de la tarda, Calonge, quina hora és? ha organitzat una gran xocolatada a la plaça, amb una lectura de manifest inclosa. Per a Palet, el toc de campanes és «fonamental» perquè «és el que ens uneix i ens identifica com a poble, ens connecta amb els nostres avantpassats». «Les campanes sonen per a tu i sonen per a tothom, i qu eel rellotge estigués parat i no funcionés era una sensació estranya. És el que ens connecta amb les persones, amb les festes, les tradicions», assenyala el portaveu veïnal.