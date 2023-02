L’Ajuntament de Palamós ha guanyat el judici contra l’antic propietari del solar de la plaça de Vila-romà, al barri d’Es Pla, que va portar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al consistori en considerar que el solar és de propietat privada i que l’Ajuntament els hauria d’indemnitzar. La sentència del TSJC determina que l’Ajuntament de Palamós no està obligat a iniciar el procés d’expropiació forçosa de l’espai que ocupa l’aparcament. Així ho va dictaminar la Sala del Contenciós Administratiu del màxim òrgan judicial català, que es va dictar a les portes de Nadal i va avançar l’emissora local, Ràdio Palamós. Aquest solar està en litigi des de fa anys perquè l’antiga propietat diu que encara és seu, mentre el consistori defensa que és un bé públic, fruit del desenvolupament d’un polígon urbanístic.

En concret es tracta del Polígon d’Actuació Urbana 23, una àrea delimitada pel carrer de Gaspar Matas, la prolongació del de Zoilo Costart, i la riera de Bell-lloc. Amb el seu desenvolupament, que es va començar a tramitar l’any 1989, la propietat es va beneficiar de l’aprofitament de 12 parcel·les urbanitzables, a canvi de fer les corresponents cessions al municipi. Una d’elles era el solar en qüestió, en aquell moment cedit com a zona verda, però que, per error, l’Ajuntament mai va arribar a inscriure en el Registre de la Propietat. Després que aquest espai funcionés durant anys, i encara ho fa ara, com a aparcament públic, l’any 2016 es va tramitar una modificació de planejament urbanístic per regularitzar la situació.

Els propietaris originals, però, ho van portar al contenciós i, en paral·lel, també van presentar una demanda als jutjats de Girona.

Reclamaven que l’Ajuntament desocupés la finca, i el pagament d’una indemnització de més de 98.000 euros. El jutjat ho va desestimar argumentant que hi havia una cessió tàcita del solar, encara que aquest no s’hagués inscrit al registre. Malgrat tot, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sí que va anul·lar la modificació del POUM, en aquest cas perquè no hi havia l’avaluació econòmica i financera, ni l’informe de sostenibilitat econòmica. Amb els terrenys destinats a ús públic, de facto, però sense ser legalment de titularitat municipal, l’Ajuntament de Palamós va promoure l’any 2020 una nova modificació del Pla d’Ordenació Urbana Municipal en aquest sector.

La propietat ho va tornar a recórrer al contenciós. L’acció del municipi incloïa la suspensió de llicències de parcel·lació i edificació durant dos anys en aquest àmbit, així com dels actes administratius relacionats amb els terminis d’avís per a expropiacions.