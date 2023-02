El Museu de la Pesca, a Palamós, únic en la seva especialitat a tot el Mediterrani, continua innovant en les seves activitats i projectes, presentant ara l’"Aula Blava", la iniciativa de construcció d’un vaixell que tindrà funcions d’aula, mitjançant el qual poder “ensenyar el mar des del mar”. El museu palamosí, amb una trajectòria de 20 anys, posa en marxa ara aquesta proposta després de tenir plenament consolidada la seva exposició permanent, l’aula gastronòmica de l’Espai del Peix i l’extensió flotant del museu amb les Barques del Peix, com a principals projectes. La iniciativa de l’Aula Blava ha estat dotada amb un pressupost de 850.000 euros, inclòs en el marc de les convocatòries extraordinàries 2021 i 2022 dels Plans de sostenibilitat turística en destinacions. Mitjançant aquestes inversions turístiques que compten amb els fons Next Generation UE, es financen un total d’onze projectes a comarques gironines, i ahir es van presentar a l’Espai del Peix per part del conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i la directora general de Turisme, Marta Domènech.

Un vaixell referent, innovador i sostenible Aquest vaixell-aula es vol convertir en referent des del minut zero, amb una drassana oberta i ubicada dins la zona portuària del municipi on construir-lo, facilitant que els ciutadans, entitats i escoles puguin conèixer a cada moment l’evolució i el procés de construcció. En aquest treball per a fer realitat l’embarcació es vol implicar de manera directa el sector universitari gironí, que juntament amb un grup d’experts en els àmbits tècnics, didàctics o de construcció naval, assessorarà en les característiques principals que haurà de tenir el vaixell per al foment del missatge zero emissions, convertint-lo en aglutinador i generador d’una àmplia oferta d’activitats docents i turístiques. També hi formaran part les empreses i entitats vinculades a l’economia blava de la demarcació, que hi aportaran els materials i la tecnologia d’avantguarda necessària, i faran possible la seva construcció. El vaixell vol esdevenir exemple en el tipus de materials de construcció i sistemes de propulsió, marcant la línia dels dissenys de futures embarcacions que facin possible la protecció i l’explotació del mar, en benefici de les comunitats litorals. La seva construcció ha de ser exemple per al sector pesquer, o la nàutica recreativa i d’esbarjo, en la seva adaptació a la innovació i sostenibilitat.