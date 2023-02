L’Associació de Veïns i Amics de Calella (AVAC) ha entrat una instància a l’Ajuntament de Palafrugell per demanar que es recuperi el doble sentit a la carretera vella (Gi-6543). La petició arriba després d’haver participat en diferents reunions amb representants polítics i tècnics del consistori per analitzar els canvis aplicats l’estiu passat en aquest vial. «Les modificacions es varen portar a terme sense la participació ni l’aprovació dels veïns, tot i que sempre hem estat disposats a parlar i a consensuar propostes per millorar la seguretat de la via», apunten des de l’AVAC. Les actuals restriccions varen comportar nombroses queixes i malestar per part dels usuaris habituals de la carretera vella, que van penjar pancartes i van fer concentracions per protestar.

La petició de restablir els dos sentits de circulació a la carrera es fonamenta en un informe elaborat a partir de les diferents aportacions dels veïns de Calella, recollides en diverses reunions i visites de camp que varen comptar amb el suport tècnic d'enginyers. L'estudi analitza l'impacte dels canvis que es varen aplicar l'estiu passat, i també, dels que aquest hivern vol tornar a portar a terme l'Ajuntament. L'informe posa de manifest que molts veïns de Calella han d'assumir trajectes més llargs i, per tant, destinar més temps per desplaçar-se, un fet que, a més, té implicacions sobre la sostenibilitat, ja que obliga els vehicles a fer un major recorregut.

Punts perillosos

En l'informe, també, s'indica que hi ha punts de senyalització horitzontal i vertical que s'haurien de revisar per evitar perills o incongruències. L'estudi alerta, a més, que la sortida actual de l'autovia (avinguda del Mar) cap a la zona d'oci nocturn (en direcció Calella) continua essent un punt d'inseguretat. Posa com a exemple un gir de més de 90 graus, no senyalitzat, que existeix en la via, i amb un pas de vianants a menys d'un metre de la sortida i una il·luminació deficient. També indica que, malgrat no sigui directament un perill d'alt risc, la circulació pel costat contrari de la via "a l'anglesa" en molts trams, pot suposar un risc per conductors no habituats a la via i davant de possibles distraccions al volant.

En relació a les modificacions de l’actual traçat que proposa introduir l’Ajuntament, i que contempla restablir la doble circulació en el tram on la carretera vella es bifurca en dos, l’informe, si bé reconeix que suposaria una millora, manté que segueix obligant a fer un trajecte bastant llarg —per cobrir 250 metres se n’han de fer 900— i implica haver de fer un gir de 180 graus — cap al carrer de la Gavina— cosa que, adverteix, pot comportar un perill. Els veïns proposen que si l’objectiu és reduir la circulació nocturna al vial, per evitar accidents, es pot promoure que els establiments d’oci nocturn busquin una solució d’estacionament que faciliti la incorporació immediata a l’autovia sense passar per la carretera vella. També demanen que es fomenti que els vianants, bicicletes i patinets facin servir les segures que existeixen a l’avinguda del Mar, especialment a la nit, ja que disposen d’una certa il·luminació i són espais absolutament protegits dels vehicles.

Com a alternativa, per garantir la seguretat dels vianants, els veïns de Calella proposen la creació d’un voral poder transitar fora de la calçada de vehicles feta amb una capa de sauló, per evitar l’embassament de la mateixa, en el tram des de les carpes fins a Calella (després de les carpes s’hauria de derivar la circulació a la Via Verda i vorera de l’Avinguda del Mar). En cas que l’Ajuntament no accepti aquesta solució, els veïns proposen que un cop restablerts els dos carrils de circulació, es posin bandes reductores per obligar als vehicles a moderar la velocitat. Finalment, s’avenen a restringir la circulació de vehicles posant una càmera que permeti el pas només als vehicles dels veïns que estiguin empadronats o fins i tot a instal·lar pilones retràctils, en els trams que es vulguin tallar, sempre i quan els afectats puguin tenir comandament a distància per accedir i sortir en qualsevol moment.