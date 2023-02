La Bisbal d’Empordà ha commemorat els 700 anys d’història del mercat municipal amb la creació d’un mural de ceràmica. L’ens encarregat de dur a terme la tasca ha estat Rulduà Ceràmica, que ho ha fet amb l’assessorament de l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà recreant un plànol creat per l’historiador Jordi Frigola que reflecteix com era la ciutat als inicis del mercat i com va anar evolucionant.

Segons va avançar l’Ajuntament ahir en un comunicat, esquemàticament i amb relleu, en el mural s’hi pot veure com era el nucli antic i s’hi poden ubicar les torres i la muralla. «Durant diversos segles el mercat es va contenir a l’interior de les muralles bisbalenques i a partir del segle XVI va començar anar més enllà, a espais com la plaça Nova, per tal de seguir evolucionant», explica Jordi Frigola, que vol posar de manifest que «s’ha d’entendre d’una manera molt generalitzada». Frigola el va conformar després d’un llarg procés d’investigació històrica i, segons argumenta, el va haver de modificar quan arran de les obres d’ordenació del carrer Ample, a l’alçada del número 16, l’agost de l’any 2019 s’hi va trobar una torre antiga enderrocada a finals del segle XIX. Set segles d’història L’atorgament de celebració d’un mercat els divendres que va fer el rei Jaume II és un fet que s’emmarca en el context de la fi del comtat d’Empúries. Les contínues baralles territorials entre el comtat i el rei ocorregudes a partir de 1303 van comportar, entre d’altres coses, la prohibició de celebrar el mercat de Monells el 1313. Un cop finalitzat el conflicte i en el marc de la reorganització del territori, el rei va decidir atorgar el privilegi de mercat a la Bisbal.