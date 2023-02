Música, gresca, confeti i, sobretot, disfresses. Moltes disfresses. Platja d'Aro reviu aquest 2023 un Carnaval com els d'abans de la pandèmia. Sense restriccions ni canvis en el calendari i recuperant tot el programa al 100%. L'acte central, però, és la gran rua que aquest dissabte a la tarda ha omplert de comparses i color les dues avingudes principals. Hi han participat més de 4.500 persones d'unes 70 colles diferents. I tot i que la inflació s'ha deixat notar, han sabut com trampejar-la. El de Platja d'Aro és un dels carnavals més icònics de la Costa Brava, però aquest cap de setmana la festa i xerinola s'encomana de nord a sud del litoral, amb rues a llocs com Roses, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar i Blanes.