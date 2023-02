L'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l'Estartit assegura que totes les associacions han cobrat una bestreta del 50% de la subvenció assignada al pressupost i que la resta s'abonarà quan es presenti la justificació corresponent. L'entitat ha respost així a les acusacions que diverses associacions van fer aquest dilluns en un comunicat assegurant que estan al límit perquè es queixen que no han cobrat la totalitat dels ajuts.

Des de l'EMD recorden que l'atorgament de subvencions "és una tasca dels serveis d'intervenció i secretaria de l'administració local i no del govern" i que treballen perquè tots els tràmits relacionats amb ajudes es desenvolupin "dins la legalitat".

En aquest sentit, asseguren que saben que "hi ha –i hi ha hagut- altres maneres de procedir que no s'ajusten a la llei, però des de l'EMD treballem sempre des de la legalitat i ens preocupa que hi hagi persones que no vulguin que els tràmits es facin tal com marca la normativa".