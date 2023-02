La Fundació Philippe Cousteau Unió dels Oceans instal·larà la seva seu científica mundial a Torroella i l'Estartit. El projecte, que veul a llum després d'arribar a un acord amb l'ajuntament de Torroella de Montgrí-l'Estartit i la Fundació Mascort, es presentarà en un acte el pròxim 28 de febrer al Museu de la Mediterrània. Nascuda l'any 1999, la Fundació Philippe Cousteau “Unió dels Oceans” s'inspira en el llegat de Philippe Cousteau, fill del conegut oceonagraf francès Jacques Cousteau. Entre els seus objectius hi ha la conservació del medi ambient i la biodiversitat marina, el desenvolupament sostenible, la cooperació internacional, la lluita contra la contaminació de la mar, i la formació integral marítima juntament amb l'impuls de la cultura de la mar.

L'any passat va transcendir que la fundació mantenia converses per portar la seu científica al Mas Maials de Cadaqués, un equipament propietat de la Generalitat. El patró i director de planificació de l’entitat, Roger Figueras, va explicar l'estiu passat que el projecte havia estat ben acollit pel govern català i per l'ajuntament.

Fa uns mesos, la fundació va negociar amb la Generalitat per instal·lar la seu científica a Cadaqués

Les converses, però, no van prosperar i el projecte ha acabat recaient a l'Estartit. Responsables de la fundació explicaven l'any passat que ubicar la seu a la Costa Brava suposava que aquí es tirarien endavant els diferents projectes de la Fundació, com ara programes de biologia marina a les escoles (del qual ja s’ha desenvolupat la prova pilot), l’organització del Congrés Internacional de Pesca de la Mediterrània o els projectes sorgits amb les nombroses entitats amb les quals tenen acords, com l’Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya o la facultat de Veterinària de la UB.

Projecte fallit a Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la família

Fa més d'una dècada ja hi va haver un primer intent d'impulsar un gran projecte a la Costa Brava vinculat a la família Costeau, en aquella ocasió amb la col·laboració amb l'associació "Una Sola Terra". Es tractava de l’Espai Cousteau-Planeta Oceà a Sant Feliu de Guíxols, que preveia la construcció d'un espectacular complex de més de 8.000 metres quadrats que incorporava un museu d'ecologia marina.

El projecte no va veure la llum. Anys més tard, Santiago Vilanova, que va presidir "Una Sola Terra", explicava que aquell projecte va resultar fallit, entre d'altres, perquè la Generalitat hi estava en contra. Afegia que Jordi Pujol preferia impulsar el projecte Illa Isozaki a Blanes, i que de fet era allà on volia integrar el projecte de l'Espai Costeau.

Jacques Costeau a la Costa Brava

El comandant Jacques Costeau va explorar els oceans durant dècades per a descobrir els secrets de la vida submarina com ningú havia fet fins aleshores. Pioner del submarinisme, els seus documentals i les expedicions a bord del vaixell Calypso el van fer conegut arreu del món.

Un d'aquests viatges, l'any 1954, el portaria a la costa catalana. De fet, es conserven unes fotografies fetes per Francesc Català Roca a Jacques Costeau al Calypso davant les illes Medes.

Més de mig segle després, el vaixell d'estudi de la Cousteau Society, l'Alcyone, va tornar a les Medes per investigar el fons marí de les illes Medes. L'embarcació i el seu equip d'investigació va estar durant una setmana del juny de 2010 a la Costa Brava en el mar d'un programa engegat per la Fundació Cousteau i National Geographic.

El reconegut biòleg gironí Enric Sala, investigador de la National Geographic Society, formava part d'aquella expedició i va assegurar que des de la primera expedició de Costeau al litoral català havia desaparegut entre el 50 i el 90 per cent de la riquesa dels fons marins mediterranis.

Submarinistes gironins que fan ciència amb el segell de Cousteau

També cal recordar que des de fa dos anys, dos gironins lideren un projecte internacional que porta el segell de Jacques Cousteau perquè els submarinistes ajudin els científics. Són l’arqueòleg Gustau Vivar i el biòleg Boris Weitzmann. Ells dos estan al capdavant d’un nou departament, el de Ciència Ciutadana, que s’ha creat dins l’organització que el cèlebre oceanògraf va fundar el 1959. L’objectiu és que durant una immersió els bussejadors arribin on no ho poden fer els científics. Per exemple, ajudant-los a recollir dades sobre l’impacte del canvi climàtic o fent seguiment d’espècies en perill.