L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha anunciat aquest dijous a la tarda que licitarà el pla executiu del tancament de l'abocador de Solius aquest any i vol començar les primeres actuacions a principis de l'any vinent. El director de l'ARC, Isaac Peraire, ha avançat que preveuen destinar 3 milions d'euros en aquest pla executiu. A més, Peraire també s'ha mostrat confiat en què l'Ajuntament de Lloret de Mar formi part "del consens de país per a la solució definitiva" de com es distribueixen els residus que fins ara anaven a l'abocador. En aquest sentit, Peraire ha lamentat la negativa del municipi selvatà per acollir part dels residus que es portaven a Solius.

El dilluns 13 de febrer es va tancar l'abocador de Solius i des d'aquell dia els residus que s'hi abocaven es traslladen fins a la planta de Vacarisses (Vallès Occidental). Els camions dels quinze municipis del Gironès i el Baix Empordà que tiraven les escombraries en aquesta planta segueixen portant els camions carregats de deixalles. Una vegada aquí, però, un camió se les emporta fins a Vacarisses. En un principi s'havien de distribuir entre el Vallès i l'abocador de Lloret de Mar. El municipi però es va negar a acceptar aquestes escombraries. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, ha recordat que aquest va ser un "imprevist" dins de la "solució temporal" que suposava aquesta distribució de deixalles. Un "imprevist" que implica un cost més elevat, ja que hi ha més camions que han d'anar més lluny. Aquest sobrecost l'haurà d'assumir el Consorci de Solius. Ara, però, ja s'està treballant en la "solució definitiva" i Peraire confia en què Lloret de Mar "formi part del consens" que hi haurà per a la gestió de residus. Tancament definitiu al 2025 Mentrestant, des de l'Agència de Residus de Catalunya ja han començat a redactar el pla executiu del tancament definitiu de l'abocador de Solius amb l'objectiu de començar a aplicar-lo a principis de l'any que ve. Aquest projecte executiu s'haurà de fer al llarg d'un any i deixar l'abocador tancat de forma definitiva a principis del 2025. Mentrestant, les màquines també han començat a tirar terra sobre les deixalles que hi ha a l'abocador de Solius. Ara, quan aquesta terra que hi ha estigui més "consolidada" es podrà començar a tirar endavant el pla executiu de tancament definitiu. L'ARC confia en què la clausura de l'abocador costi uns 3 milions d'euros. A partir d'aquí, els membres del consorci hauran de definir el manteniment que fan de la planta durant els propers 30 anys. En paral·lel, Teresa Jordà ha anunciat que també treballen en futurs usos d'aquestes instal·lacions. Una d'elles és instal·lar-hi plaques solars. "És una bona idea", ha afegit Jordà. De tota manera, la consellera ha assegurat que encara era molt aviat com per anunciar aquests plans de futur i que calia treballar-los en profunditat. Capítol per capítol El director de l'ARC també ha demanat a Salvem Solius anar "capítol per capítol" en el tancament de la planta. De fet, l'entitat té un altre procés judicial obert pel tancament de tota la planta de tractament, més enllà de l'abocador que ja s'ha clausurat per complir una sentència judicial. "Segurament no es pensaven que a finals de febrer aquest abocador estaria clausurat", ha recordat Peraire. Per això ha reiterat que entén "totes les reivindicacions" de la plataforma però demana temps per abordar cada decisió que es pren.