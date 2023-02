L'Audiència ha condemnat a 12 anys de presó Elhacen Kbiba, l'home que va atacar la seva parella amb sosa càustica a Sant Feliu de Guíxols i li va fer perdre la visió d'un ull. El líquid corrosiu també va provocar cremades a la filla d'ella i a la mainadera. La sentència obliga el processat a indemnitzar-les amb més de 62.000 euros i li prohibeix acostar-se o comunicar-se amb la dona i la menor durant 15 anys. Els fets van passar el 29 de juny del 2020. Tot i que ella va intentar exculpar el processat al judici, dient que la va ruixar amb sosa càustica per accident, el tribunal creu que va canviar la versió inicial "per la persistència del vincle afectiu que tenia amb l'acusat", amb qui volia continuar mantenint una relació.

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Víctor Correas, considera provat que l'acusat va atacar les víctimes a consciència. Els fets van tenir lloc cap a dos quarts d'una del migdia, al portal de l'edifici on vivien la dona i la filla d'ella. L'acusat, recull l'Audiència de Girona, mantenia una relació sentimental amb la víctima.

La sentència subratlla que Kbiba, "amb el propòsit d'atemptar contra la integritat física" de la mare i la filla, i "acceptant les conseqüències dels seus actes", les va atacar amb el líquid corrosiu. Va ruixar la cara de la dona amb la sosa càustica i també en va abocar damunt la menor (una nena que aleshores tenia 5 anys).

Quan la mainadera va sentir els crits des del pis, i va baixar al replà per intentar ajudar la mare i la filla, el processat també la va ferir a la cama amb la sosa càustica. Després, l'acusat va fugir "a corre-cuita" del lloc dels fets, enduent-se l'ampolla amb ell. Arran de l'atac, la seva parella va perdre la visió d'un ull i la nena va patir cremades a la cara i al cos (algunes, de tercer grau).

Durant el judici, la dona va canviar la versió dels fets que havia donat en fase d'instrucció. Davant del tribunal, va exculpar l'acusat i va assegurar que, mentre els dos discutien, van forcejar amb l'ampolla i el líquid la va acabar ferint per accident. Ell, per la seva banda, va declarar que no tenia cap intenció de fer mal i va assegurar que havia fugit del lloc perquè tenia por del marit de la dona.

"Persistència del vincle"

A l'hora de dictar sentència, però, l'Audiència no es basa en el que va explicar la dona al judici. Sinó que pren com a referència allò que va dir en fase d'instrucció (quan va assegurar que l'acusat l'havia atacada). El tribunal es remet a una teoria psicològica americana coneguda com 'el cicle de la violència', mitjançant la qual aquelles dones que l'han patida poden "intentar dulcificar el seu relat en algun moment del procediment en benefici del seu agressor".

La Secció Quarta de l'Audiència conclou que, precisament, "la persistència del vincle afectiu" que manté la víctima amb el processat, a qui continua considerant la seva parella, i "l'ambivalència emocional" cap a ell, és el que li va fer variar el relat. De fet, el tribunal afirma que la versió que va donar al judici "respon més aviat a una reinterpretació de la realitat viscuda que a l'exposició de la dura veritat a què s'enfronta: que va ser brutalment atacada per l'home amb qui vol seguir mantenint una relació de parella".

Més enllà d'això, a l'hora de provar l'agressió, la sentència també es remet a la resta de declaracions -entre les quals, la de la mainadera- i de testimonis que van passar per la sala de vistes. I per últim, subratlla que la versió de l'acusat és del tot "incoherent". Entre d'altres, perquè marxar "a corre-cuita" del lloc i emportar-se l'ampolla amb sosa càustica, "sembla incompatible amb la conducta d'una persona que accidentalment ha causat mal a una altra".

12 anys de presó i expulsió

La sentència condemna Elhacen Kbiba a 12 anys de presó per un delicte de lesions amb pèrdua i/o inutilitat funcional d'un òrgan principal en concurs amb dos delictes de lesions més. El primer, amb l'ús d'armes, instruments o objectes perillosos; i el segon, per imprudència greu. A més, per l'atac a la seva parella també li imposa els agreujants de parentiu i traïdoria (aquest segon, també per al delicte de lesions que es refereix a la menor).

La sentència prohibeix a l'acusat poder-se acostar a menys de mig quilòmetre de la dona i la seva filla durant 15 anys, ni tampoc comunicar-s'hi al llarg d'aquest temps. A més, un cop Kbiba hagi complert les tres quartes parts de la condemna, obtingui el tercer grau o se li atorgui la llibertat condicional, el tribunal ordena que se l'expulsi del territori estatal.

En matèria de responsabilitat civil, l'Audiència de Girona obliga el processat a pagar una indemnització global de 62.271,38 euros. D'aquests, 47.250 són per a la parella sentimental; 8.225 més, per a la menor, i els 6.796,38 restants, per a la mainadera. La sentència no és ferma i en un termini de deu dies s'hi pot interposar recurs davant el TSJC.