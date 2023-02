Carnaval, Quaresma i eleccions

Ja tenim un altre carnaval passat! Després d’una intensa setmana amb una disbauxa impressionant, el Dimecres de Cendra ha posat punt final a la gran celebració pagana.

A la Costa Brava hem tingut de tot: festes infantils, balls, vesprà, despertà, concursos de disfresses, exhibició, comparses, carrosses espectaculars i lluïdes i llarguíssimes rues.

Opulència gastronòmica i molts excessos amb dinars populars, xocolatades, arrossades, calçotades, botifarrades, ranxos i sopes. Coques de llardons o greixons, botifarra d’ou, calçots i, sobretot, sardinades.

Enterrament del Carnestoltes

L’enterrament del Carnestoltes i el seu assenyat testament han completat uns dies plens de diversió i tiberis que esdevenen les veritables festes majors d’hivern.

Amb l’inici de la Quaresma s’acaba el sarau. Fins al Diumenge de Pasqua arriba el temps del dejuni, l’abstinència i el penediment. Quaranta llargues jornades de foscor, verdures i bacallà.

Però aquest any potser serà diferent, tot s’avançarà, no caldrà esperar a principis de juny per tornar a fer gresca i tabola. Una setmana abans del Carnaval de Carnavals, les festes de Primavera de Palafrugell, tindrem eleccions municipals.

Fins a arribar el 28 de maig serà el mai parar, convidades, converses amb col·lectius, trobades a barris, presència a actes culturals, esportius i socials, reunions amb entitats i molta activitat a les xarxes. Twitter, Instagram, Facebook i el que calgui.

Titulars i frases fetes

Uns per cantar les excel·lències de la feina feta, altres per criticar les mancances i defectes dels governs actuals. Esperem que tots per explicar-nos amb detall els projectes i no únicament els titulars i frases fetes del programa electoral.

I altra vegada els partits tradicionals, estatals o nacionals, no podran estar tranquils. Cada vegada tenen més força les candidatures municipalistes independents que amb diferents noms, segons la població, s’agrupen en Tots x l’Empordà. El que va començar fa uns pocs anys d’una manera testimonial s’ha consolidat amb una opció sòlida i engrescadora per a molts votants.

Amb presència a la Diputació i al Consell comarcal, actualment, Tots x l’Empordà, compten amb les alcaldies de Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Corcà, Gualta i Ultramort. Participació en els equips de govern de Begur i Torroella - l’Estartit. Regidors a l’oposició a la Bisbal i Castell-Platja d’Aro i S’Agaró i l’anunci de noves propostes a Palamós (Maria Teresa Ferrés), Santa Cristina d’Aro (Josep Xifré) i Calonge i Sant Antoni (Raoni Molina).

Campanya electoral

Per tot plegat podem preveure una campanya electoral entretinguda i diferent on segurament els pactes posteriors marcaran la seva influència política en molts governs del Baix Empordà.

Ja ho saben, tindrem motius per tornar-nos a divertir. Les colles de carnaval de la majoria de poblacions, formades en gran part per jovent, tenen en comú la demanda urgent d’espais suficients i adequats per guardar, treballar i confeccionar les carrosses.

No val a badar perquè si tenim en compte la popularitat i extraordinària participació en tots els actes, aquests nous electors poden ser decisius.

D’aquí la importància del Carnaval, Carnaval que tot i superar els temps de Quaresma tornarà a ser protagonista de les ofertes i promeses dels partits i potser, també, dels resultats electorals.