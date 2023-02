Un zífid de Cuvier, ‘Ziphius cavirostris’ (cetaci de la família ‘Ziphidae’, similar a un dofí) d’uns 5 metres de longitud va aparèixer dimecres encallat a la cala del Port des Pi de Begur, una cosa que no passava des del 2015, i entre un grup de veïns i agents de la Policia Local el van tornar al mar.

Segons els experts, seria la primera vegada des de fa vuit anys que un exemplar de zífid queda encallat a la costa catalana, una circumstància poc habitual perquè són cetacis de busseig profund que s’alimenten a uns 1.000 metres de profunditat, el seu hàbitat és lluny del litoral i no acostumen a acostar-se a menys que estiguin malalts.

L’exemplar que ha encallat a Begur, per la seva mida, és un exemplar jove, segons el professor i investigador de l’Institut d’Investigació de la Biodiversitat (IRBio) de la UB (Universitat de Barcelona), Manel Gazo.

Aquests cetacis, que són una espècie protegida, es calcula que poden viure unes 4 dècades, que d’adults mesuren entre 6,4 i 7 metres si és femella i que poden arribar a pesar 3.000 quilos.

Segons fonts municipals, un veí que passejava pel passeig de ronda entre la platja de Sa Riera i la Illa Roja va veure l’animal i va alertar la Policia Local, que, al seu torn, va avisar la Guàrdia Civil, els Agents Rurals i el CRAM (Centre de Recuperació d’Animals Marins).

Després de comprovar que l’animal continuava viu, un grup de veïns i la Policia Local van aconseguir ajudar l’animal a girar i tornar mar endins.

Com que el zífid va tornar al mar el CRAM ja no va acudir al lloc, però els seus responsables van demanar als agents que vigilessin per si tornava a les roques o a alguna cala pròxima.

Agents de la Policia Local, amb l’ajuda d’una parella d’agents de la Guàrdia Civil, van buscar per terra i la patrullera del Servei Marítim de la Guàrdia Civil ho va fer per mar fins passades les nou de la nit, quan van donar l’actuació per finalitzada sense que l’animal tornés a aparèixer.

En les últimes dues setmanes han aparegut morts tres d’aquests zífids en platges gallegues.