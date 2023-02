La Policia Local de Platja d'Aro i els Agents Rurals han denunciat dos pescadors furtius a S'Agaró per excedir el límit de garoines i extreure'n més de 550 en un sol dia. Els agents feia dies que anaven al darrere dels dos sospitosos, perquè tot i que tenen llicència, sospitaven que sobrepassaven amb escreix les 150 garoines que com a màxim poden agafar en una jornada. Divendres passat, la policia i els rurals els van atrapar quan acabaven de sortir del mar amb dos cabassos plens d'eriçons de mar i es disposaven a carregar-los a la seva furgoneta. A dins dels cabassos, hi havia 564 equinoderms. La Policia Local i els Agents Rurals han denunciat els dos homes, de 46 i 52 anys, i que viuen a Palamós i a Sant Feliu de Guíxols.

Al dispositiu conjunt que va permetre atrapar els dos pescadors furtius hi van participar agents de la unitat de Medi Natural de la Policia Local i membres del grup de suport marí dels Agents Rurals. De fet, ja feia dies que els dos cossos anaven al darrere dels sospitosos, que es dedicaven a pescar garoines al litoral de la urbanització La Gavina de S'Agaró. Divendres passat, els van poder interceptar just quan acabaven de saltar-se la normativa. Cap a la una del migdia, efectius de paisà de la policia local i dels rurals van aturar els dos pescadors quan es disposaven a carregar dos cabassos plens a vessar de garoines a la seva furgoneta. Tot i que els dos homes tenen llicència de pesca subaquàtica recreativa, i poden pescar garoines, la normativa limita que se'n puguin extreure com a màxim 150 per dia i persona. Ells, a dins dels dos cabassos, portaven fins a 564 exemplars d'aquest equinoderm. Per això, la policia i els rurals els van denunciar. Els dos pescadors tenen 46 i 52 anys i són veïns de Palamós i de Sant Feliu de Guíxols. Els agents els van intervenir l'excés de captures i van retornar les garoines al mar.