El robatori va passar dissabte a primera hora del matí. Cap a un quart de nou, un veí de Platja d'Aro va trucar a la Policia Local dient que li acabaven de robar dues bicicletes que tenia al pati de casa seva. L'home va explicar que les càmeres de seguretat van gravar el lladre mentre se les enduia. De fet, a les imatges es veia com un jove saltava la tanca perimetral, entrava al porxo, agafava les bicicletes i se les emportava. Diversos agents van anar fins al lloc i van començar a fer recerca del sospitós. No va passar massa estona fins que van aconseguir trobar-lo. De fet, el van localitzar a pocs metres de la casa, amb una de les bicicletes que havia robat. El lladre acumula dos antecedents per fets similars. Ara, a aquests hi sumarà el robatori amb força d'aquest dissabte passat. La Policia Local també està investigant si es troba al darrere d'altres robatoris que s'han comès últimament a Platja d'Aro.