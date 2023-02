Calonge ha donat el tret de sortida al primer Saló dels Oficis i les Professionals del Baix Empordà, que continuarà al llarg del dia d’avui. L’objectiu és informar les persones joves de les necessitats del mercat de treball a la comarca, exposar els diferents camins professionals que poden escollir i conèixer l’oferta de FP i certificats de professionalitat del Baix Empordà.

Segons explica el Consell Comarcal del Baix Empordà, el saló disposa de 34 estands i s’hi pot trobar una representació de les 21 famílies professionals de FP i Certificats de Professionalitat. També hi ha la presència d’empreses, gremis i institucions públiques, que treballen «transversalment» per oferir un ventall de conferències representatives i proporcionar serveis complementaris d’orientació i acompanyament. En aquesta ocasió, hi ha programades quinze conferències i 29 tallers amb l’objectiu de motivar, inspirar i orientar segons els seus interessos, habilitats i l’actual estat del mercat de treball.

Està previst que al llarg de les dues jornades passin pel saló un total de 2.000 alumnes de quart d’ESO, batxillerats i cicles de quinze instituts de la comarca.

Durant la inauguració, el conseller comarcal de Promoció Econòmica, Xavier Dilmé, ha parlat de la importància de posar en valor els oficis i la professió, tot explicant que la fira «sorgeix de la voluntat de tots els sectors de la comarca, tant públics com privats, que es dediquen a la formació».