La secció tercera de l'Audiència de Girona ha jutjat un home acusat d'abusar sexualment de la seva fillastra entre el 2020 i el 2021 a Palamós. Les acusacions demanen 10 anys de presó a l'acusat i el fan responsable d'abusar en repetides ocasions, entre novembre de 2020 i l'abril de l'any següent, de la víctima, que en el moment dels fets tenia 18 anys.

Segons ha explicat la víctima al tribunal, els abusos tenien lloc durant el matí. El processat entrava dins la seva habitació, que compartia amb la seva germana menor, i li feia tocaments. També l'hauria violat en algunes ocasions. Per tal d'impedir que entrés, la víctima posava obstacles darrere la porta, com ara una cadira. Amb tot, això no impedia que l'acusat entrés.

La germana petita hauria sigut testimoni d'almenys un parell d'episodis, segons va declarar davant els tècnics de l'equip d'assessorament dels jutjats. Amb tot, no han transcendit més detalls perquè no ha declarat al judici, ja que és menor d'edat, i el tribunal estudiarà la seva declaració en el moment de deliberar.

La víctima va explicar els fets a un familiar, i van interposar la denúncia dos dies després. El jutjat va acordar una ordre d'allunyament i de comunicació que continua vigent.

L'acusat ha negat els fets, i ha assegurat que sempre ha tingut una bona relació amb les seves fillastres. Feia dos anys que vivien al mateix domicili, ja que elles fins llavors havien viscut a Hondures amb la seva àvia. En canvi, ha manifestat que la seva dona tenia una relació conflictiva amb la víctima per culpa d'uns vídeos sexuals que aquesta feia amb la seva parella.

Venjança

La mare ha confirmat la mala relació amb la filla, i creu que va mentir per venjar-se d'ella. Segons ha manifestat, al principi va creure's la menor, però amb el temps va començar a veure que hi havia coses que "no lligaven". A més, ha dit que quan van tenir lloc els fets ella era a casa. Mai va veure els abusos, però ha explicat que una vegada va veure sortir l'acusat de l'habitació de les seves filles amb una actitud estranya. Aquest és el motiu pels quals en un primer lloc es va creure la víctima.

Els informes de l'Equip d'Assessorament Tècnic Penal donen credibilitat al relat de la víctima, i creuen que no ha exagerat ni sobredimensionat els fets.

Les acusacions demanen 10 anys de presó a l'acusat per un delicte continuat d'abús sexual, així com una indemnització de 10.000 euros pels danys morals. Demanen l'aplicació de l'anterior Llei Sexual, perquè consideren que és més favorable al processat. (La pena màxima que li demanen és de 10 anys, mentre que amb la nova legislació s'eleva fins als 15 anys). Per la seva banda, la defensa vol que se l'absolgui perquè considera que la menor menteix.