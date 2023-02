L'Ajuntament de Torroella de Montgrí, la Fundació Mascort i la Fundació Philippe Cousteau han presentat aquest matí a l'espai Ter de Torroella els eixos fonamentals de la nova seu internacional de la Fundació Cousteau. Gràcies a l'aliança d'aquestes tres entitats, la Fundació que porta el llegat de qui va ser un dels màxims divulgadors científics del segle XX, s'assentarà al Baix Empordà per dinamitzar el territori i els parcs naturals que el conformen.

El secretari general de la Fundació Philippe Cousteau "Unió dels Oceans", Rafael Lobeto, ha començat la seva intervenció subratllant "l'emoció" de presentar la nova seu amb les illes Medes de fons i ha destacat el paper de la pesca i la mar. "La pesca és la base econòmica i social del nostre país i s'està perdent. Hem fet coses i estem fent coses que no hauríem de fer", ha puntualitzat.

Lobeto ha afegit que "el somni és tenir la nostra seu científica de la Fundació a Torroella per convertir el municipi en la capital de la Mar. La seu i la capital marítima han d'anar units amb els nostres programes formatius i divulgatius. Tot això serà divulgat en el nou Institut d'Estudis de la Mar Philippe Cousteau que estem creant avui aquí. Serà dirigit pel professor Jaime Rodrigo".

En el marc de la seva intervenció, Lobeto ha afegit que "podem fer tres coses per començar això, i la primera és apuntar als nens i als joves perquè es formin per a les professions de la mar, per tant, els nens podran estudiar a l'Estartit a partir del mes que ve, pas a pas, amb les primeres tasques". El secretari general de la Fundació ha destacat la importància d'unir als actors de tot el sector, des dels pescadors fins als científics.

Sensibilitzats amb l'entorn

El patró i director de planificació i desenvolupament de la Fundació, Roger Figueras, ha afegit que l'espai tindrà 6.000 metres quadrats amb una coberta "tipus pèrgola" que té per objectiu usar energia solar. La mateixa pèrgola tindrà integrat un sistema de recollida d'aigües amb la finalitat que siguin reutilitzades. Hi haurà una biblioteca amb fons documental, un restaurant temàtic, un auditori, un laboratori de biologia marina equipat amb la darrera tecnologia i un laboratori de control d'aigües per monitoritzar la contaminació en temps real. Figueras ha destacat que el primer projecte amb el qual treballarà la Fundació serà la reintroducció de la foca monjo. La inauguració es dividirà en dues etapes, la primera de les quals està prevista per al 16 de juliol de l'any 2024, i la darrera es farà el mateix dia de l'any 2025.

Per la seva banda, la vicepresidenta de la Fundació Mascort, Carmen Pascual, ha exposat la importància que representarà per al territori el fet d'acollir la seu mundial de la Fundació Cousteau: "Des de la Fundació Mascort treballarem tot el que puguem per tirar endavant tots els projectes per conscienciar que el Mar no és només per a banyar-se, ni la sorra per parar el sol. Aquest projecte és bo per a la zona, per a Catalunya i per a Espanya. No pot ser que no beneficiï a tot el conjunt".

Finalment, l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordí Colomí, ha destacat la rellevància del projecte: "Estem il·lusionats per la gent de l'Estartit, per la gent de Torroella i per la gent de la Comarca. Estem molt contents de la suma de la Fundació Mascort i la Fundació Philippe Cousteau. Per tant, us vull mostrar en nom de tot el govern, el meu més sentit agraïment per haver-ho fet possible. Aquesta seu mundial projecta un seguit d'equipaments que ens han d'ajudar a seguir sent innovadors i a la recepció de nous visitants durant tot l'any".