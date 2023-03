El Grup Especial de Verins i Antifurtivisme del Cos d'Agents Rurals (GEVA) han denunciat a un veí de Sant Feliu de Guíxols per tenir una xarxa abatible preparada per a capturar fringíl·lids –ocells cantaires- i li han decomissat les arts utilitzades.

Els agents, que li van denunciar ahir en un descampat de la localitat, recorden que l'ús de mètodes prohibits i la captura d'espècies protegides pot constituir un delicte.

La captura, compravenda i exhibició de fringíl·lids, com a caderneres, passerells, verderones i pinsans, està totalment prohibida a Catalunya des de 2016 i només es permet la tinença i cria en captivitat per a concursos tradicionals autoritzats de cant.

A Catalunya, on la tradició de caçar aquests ocells cantaires i els concursos de cant es remunten a diversos segles enrere, des que es va il·legalitzar la seva captura, Agents Rurals i Mossos han posat unes 400 denúncies i des de 2019 s'han decomissat uns 3.000 ocells.

Els efectes de la prohibició

Segons el CAR, abans de la seva prohibició es capturaven legalment fins a 100.000 ocells a l'any, causant greus danys a la biodiversitat.

Set anys després de la prohibició, la caça furtiva i el mercat negre d'aquests ocells continuen movent grans quantitats de diners i recau en els Agents Rurals el pes de la lluita contra els furtius.

Els agents també confisquen els sistemes per a atrapar a aquests ocells, xarxes abatibles, lligues –espècie de varetes en creu xopades en cola que es posen en les branques d'arbres i els ocells queden pegades- o xarxes japoneses, una malla invisible que es posa en vertical entre dos pals que mai ha estat legal.

Segons els experts, la caça de fringíl·lids amb mètodes no selectius ha acabat amb milers d'altres petits ocells, algunes protegides