El Patronat de la Fundació Hospital de Palamós – Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) ha decidit nomenar dues dones perquè dirigeixin la fundació en substitució de Xavier Pérez, que durant quatre anys ha estat al capdavant de la institució com a director gerent. Montse Garcia i Anna Ribera es convertiran a partir del 7 de març en codirectores de la Fundació. Garcia assumirà la gerència i codirecció de la Fundació (mantenint les funcions de directora Econòmica Financera i Patrimonial) i Anna Ribera s'encarregarà de la codirecció (seguint també ocupant el càrrec de directora Assistencial).

Montse Garcia i Guerrero (Palamós, 1969) és diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat de Girona (1991) i Censor Jurat de Comptes (Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, 2001). També és diplomada en Direcció de Serveis Integrats de Salut per ESADE (2014). És membre de la Comissió Tècnica Economicofinancera del Consorci de Salut i Social de Catalunya i del Consell Assessor derivat de l'aplicació del DL 12/2020. Va incorporar-se a SSIBE l'any 2009 com a adjunta a la Direcció Econòmica Financera i des del 2016 assumeix el càrrec de directora Econòmica Financera i Patrimonial, formant part del Consell de direcció.

Anna Ribera i Massaguer (Barcelona, 1978) és metgessa especialista en medicina familiar i comunitària. Disposa del Màster MBA a IESE (2008) i el Programa de Alta Dirección en Instituciones Sanitarias (PADIS) de l'IESE (2016). Ha estat adjunta a la direcció assistencial dels centres gestionats al Consorci de Salut i Social de Catalunya i directora d'Atenció. Primària al Centre Integral de Salut Cotxeres de Barcelona. El 2018 es va incorporar a SSIBE com a directora d'especialitats mèdiques i atenció a la cronicitat i des del 2019 n'és la directora Assistencial, formant part del Consell de direcció.

Director gerent de l'ICS

Xavier Pérez i Berruezo (Barcelona, 1968) a partir del 7 de març assumirà el càrrec de director gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS), després de més de 27 anys vinculat a SSIBE. Va entrar el 1996 com a metge adjunt de l'Àrea Bàsica de Salut de Torroella de Montgrí. Ha estat director de les Àrees Bàsiques de Salut de Torroella de Montgrí (1997-2001) i Palafrugell (2001-2004), director de la unitat mèdica (2004-2006) i director assistencial (2006-2018) de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà i des del gener de 2019, n'era el director gerent.