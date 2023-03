El darrer ple de Palafrugell va acollir un intercanvi d’acusacions entre el regidor d’Urbanisme, Jaume Palahí (ERC), i el regidor a socialista a l’oposició, Juli Fernández. Palahí va destapar la caixa de trons durant el ple quan va acusar a Fernández de malversació. En concret va detallar que el socialista havia signat uns convenis -quan exercia d’alcalde- amb l’Associació de Carnissers i Tractants del Bestiar del Baix Empordà per valor de més de 20.000 euros amb una entitat que gestionava l’exregidor socialista d’esports, Quim Vencells. En aquell moment, el govern de l’ajuntament el liderava el PSC, que volia donar continuïtat a l’equipament tot i que era un servei deficitari. Des de l’any 2007, l’escorxador acumulava unes pèrdues de 230.000 euros i l’equipament es va acabar tancant l’any 2018.

Interpel·lat pels fets, Juli Fernández ja va respondre assegurant que els convenis havien passat per Junta de Govern i que tot plegat deixava «una sensació d’inseguretat» en treure una acusació d’un tema de fa vuit anys».

Aclariment de l’alcalde

L’alcalde de Palafrugell, Joan Vigas, ha sortit al pas per donar explicacions i ha desmarcat l’acció de Palahí del govern. Segons el batlle, l’edil va actuar per compte propi i va fer l’acusació al ple «sense consultar a ningú».

«A cada plenari hi ha un apartat en el qual l’oposició demana aclariments. L’altre dia, el regidor d’Urbanisme va dir que tenia un informe i no li vam donar més voltes perquè ens pensàvem que era una cosa rutinària. Quan vam arribar-hi, normalment són respostes a preguntes concretes fetes en el ple anterior, va sortir a atacar a en Juli Fernández d’un tema de fa 7 anys. Tot plegat, no tocava perquè no era un informe, sinó una cosa que diu que ha trobat revisant l’ordinador. Nosaltres no en teníem ni idea». Tot i això, Vigas descarta que aquest fet trenqui el govern a tres mesos vista de les eleccions: «Em sembla fora de lloc fer això a tres mesos d’acabar el mandat i més amb el nivell d’enteniment que hem tingut. Ara més que mai, hem de treballar plegats per si hi ha nous contractes o el que sigui. Sap greu que hagi passat, però espero que puguem acabar tots bé».