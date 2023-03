L’exalcalde de Palamós, Josep Ferrer i Figueras, va morir la matinada de diumenge a dilluns a l’edat de 82 anys, segons va anunciar ahir l’Ajuntament en un comunicat. El decés va tenir lloc al centre socio-sanitari Palamós Gent Gran on Ferrer va ingressar fa uns mesos a causa d’una malaltia. El funeral es durà a terme el dimecres vinent, 8 de març, a les 17 h, a l’església de Santa Maria del Mar, a Palamós. Amb motiu de la mort de l’exalcalde Ferrer, l’Ajuntament de Palamós ha decretat dos dies de dol oficial. Durant aquest període la bandera de la balconada de l’edifici consistorial onejarà a mig pal.

Més d’una dècada a l’alcaldia

Josep Ferrer i Figueras va ser alcalde de Palamós des del març de 1985 fins al novembre de 1996, sota les sigles de Convergència i Unió. Abans, l’any 1983, ja havia estat regidor de govern amb les responsabilitats a l’Àrea de Cultura i posteriorment a la de Turisme. L’any 1985 va substituir a l’alcalde Josep Parals, i no va deixar el càrrec fins que en va presentar la renúncia l’any 1996, passant les responsabilitats de l’alcaldia a Jordi Pallí. Posteriorment, Ferrer va encapçalar l’Agrupació d’Electors de Palamós i Sant Joan, com a portaveu d’aquesta formació a l’oposició i fins al juliol de 2003, on acaba definitivament la seva etapa política al consistori municipal. De la trajectòria com a alcalde es destaca la realització de projectes com la comarcalització de l’hospital de Palamós i la creació dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, l’obertura de l’avinguda de Catalunya i el desenvolupament urbanístic d’aquest sector del municipi, la inauguració del teatre La Gorga i de l’estadi municipal de futbol, o bé la realització del referèndum del paratge i la platja de Castell, que va permetre la preservació d’aquest destacat espai natural del municipi.

Amb Ferrer al capdavant del consistori el Nou Estadi Municipal i el Pavelló van ser una realitat i els dos equipaments es van inaugurar oficialment el dia 29 d’agost de 1989. Amb més de trenta anys, són un suport molt important per a l’activitat esportiva del municipi i en el cas del pavelló, a causa de la molta activitat que hi ha s’ha acordat el compromís de fer-ne un segon per, d’aquesta manera, donar cabuda a la demanda dels clubs de la vila. La doble inauguració va comptar amb la presència de l’aleshores president de la Generalitat, Jordi Pujol.

De Verges a Palamós

Josep Ferrer va néixer el mes de novembre de l’any 1940 al municipi baix-empordanès de Verges. De molt jove ja va encaminar la seva carrera professional cap a la perruqueria, iniciant l’activitat i com aprenent a diverses barberies del seu poble natal.

La primera feina professional va ser després del servei militar, en una perruqueria de Roses, i posteriorment a la perruqueria Faustí, de Sant Feliu de Guíxols, on va participar en demostracions internacionals com la realitzada al Royal Albert Hall de Londres. La seva professió va fer que posteriorment Ferrer s’establis a Palamós, on va obrir una perruqueria al carrer Enrajolat. Es va casar amb la palamosina Roser Nadal, i van tenir tres fills, l’Elisenda, la Marina i en Salvi.

Tot i el seu arrelament a Palamós Josep Ferrer va mantenir sempre vincle amb el municipi natal de Verges, participant en diverses activitats d’aquest municipi, destacant la Processó, on va dur a terme durant vint anys el personatge del Pelegrí.